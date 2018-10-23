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Геннадий Котельников избран председателем губернской думы

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 23 октября, состоялось очередное пленарное заседание Самарской губернской думы. В работе областного парламента принял участие губернатор Дмитрий Азаров.

Фото: Игорь Казановский

Основным вопросом заседания стало избрание председателя губдумы. На этот пост была предложена одна кандидатура — фракция "Единая Россия" выдвинула председателя комитета по образованию и науке, ректора Самарского государственного медицинского университета Геннадия Котельникова.

Напомним, губдума осталась без председателя после того, как 20 сентября скончался Виктор Сазонов, возглавлявший думу с 2001 г. — на протяжении нескольких созывов. Сообщалось, что Виктор Сазонов на протяжении последних месяцев жизни боролся с онкологическим заболеванием.

"В следующем году губернской думе исполняется 25 лет. Всё эти годы дума всегда эффективно взаимодействовала с правительством региона, губернатором. Я обещаю приложить все силы для того, чтобы продолжить эту работу в прежнем ключе и по возможности сделать её более эффективной", — обратился к депутатам Геннадий Котельников. Он также заявил о желании работать в думе по совместительству с деятельностью на посту ректора медуниверситета.

Новый председатель Самарской губернской думы был избран тайным голосованием. За кандидатуру Геннадия Котельникова свои голоса отдали все 44 присутствовавших на заседании депутата. Дмитрий Азаров поздравил его с избранием спикером.

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