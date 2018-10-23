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Музыка Культура

В Самаре на Дне народного единства выступит певица Юлианна Караулова

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 4 ноября, в Самаре на второй очереди набережной Волги пройдет общественная акция "Мы - едины", приуроченная к государственному празднику Дню народного единства.

О том, какие мероприятия ждут самарцев в этот день, рассказали во вторник, 23 октября, на пресс-конференции.

В 10:00 начнут работать тематические и интерактивные выставки, конкурсные площадки. На гастрономической выставке-ярмарке "Самарский дом" пройдет дегустация блюд народов нашего региона. Там можно будет, например, попробовать уху и принять участие в мастер-классе по разделыванию осетра. Также там можно будет приобрести продукцию местных производителей.
На интерактивной выставке "Мы — едины" посетители смогут сфотографироваться в национальных головных уборах и на месте получить фотографию, принять участие в мастер-классе по составлению родословной своей семьи.

Также на набережной пройдет выставка коллекции ретро-мотоциклов 1926–1947 годов. На выставке представят 20 мотоциклов золотого века мотостроения, пик которого пришёлся на 30–40-е годы прошлого века.

Самарцы смогут принять участие в создании арт-инсталляции "Историческая реконструкция события 1612 года". Коллектив молодых художников граффити поможет любому желающему принять участие в создании большого граффити-полотна на заявленную тему.

Ведущие самарские вузы и ссузы представят свои инновационно-творческие достижения — 3D принтер, аппараты для океанологических исследований, систему управления режимом изолированной энергосистемы и другие.

На набережной также можно будет посетить выставку образцов вооружения, электронный тир, переносную выставку-экспозицию артефактов Великой Отечественной войны и полевую кухню.

В творческой зоне "Просторы Самарской области" посетители увидят экспозицию элементов быта, костюмы народов Урала–Поволжья, сопровождающуюся рассказом экскурсовода об особенностях культуры народов. Совместно с художниками можно будет попробовать свои силы в письме пейзажей родного края, на мастер-классе по аквагриму можно научиться его делать самим.

Будет работать детский спортивный городок с веселыми стартами, мини-гольфом, боулингом, выполнением комплекса ГТО, перетягиванием каната, а также интерактивная программа "Профессия логопед: как научить говорить" и занимательная артикуляционная гимнастика в стихах с аниматорами.

На площадке городского центра занятости все заинтересованные в трудоустройстве смогут задать вопросы специалистам.

В 11:00 состоится праздничный митинг, участников акции поприветствуют руководители региона и почетные гости.

С 11:20 начнется концертная программа "Россия объединяет" с участием творческих, спортивных коллективов и солистов Самары, национальных ансамблей песни и танца Самарской области. Специальный гость мероприятия — российская певица Юлианна Караулова.

Главным событием дня станет флешмоб "Самарская миля". Это массовый забег, дистанция которого равна 1586 м (год основания Самары). На финише все участники забега получат на память значок "Чемпионат мира по футболу Самара — 2018". Старт забега состоится в 11:20 по набережной от ЦСК ВВС до Полевого спуска, финиш — Волжский проспект, ЦСК ВВС.

На склоне площади Славы в 11:45 состоится танцевальный флешмоб #ЯТАНЦУЮПОСАМАРЕ.

"Мы объединили вместе более 20 творческих коллективов, — рассказал президент Общественной танцевальной организации Самарской области, главный хореограф мероприятия Никита Уваров. — Все они будут танцевать один общий танец. Зрители будут находиться внизу склона в районе фонтанов. Любой желающий сможет присоединиться к нашему танцу".

На пресс-конференции также подвели промежуточные итоги конкурса на разработку символа Дня единства в губернии, стартовавшего по инициативе ИД "Комсомольская правда-Самара" 15 октября. Конкурс проводится при поддержке правительства Самарской области.

Заместитель редактора по интернет-версии "Комсомольская правда-Самара" Ольга Афанасьева рассказала, что поступило уже около 20 работ, в основном от студентов и дизайнеров. Чаще всего участники конкурса используют в своих работах очертания сердца.

Присылать свои работы можно на сайт www.kp.ru. Не позднее 2 ноября подведут итоги и опубликуют результаты конкурса. Победитель получит iPAD, а занявшие второе и третье место — графические планшеты. Их наградят в день праздника, 4 ноября.

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