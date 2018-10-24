Комиссия по аварии "Союза-ФГ" проведет повторное расследование на РКЦ "Прогресс" и Байконуре

Аварийная комиссия повторно проверит весь цикл изготовления самарской ракеты "Союз-ФГ", потерпевшей аварию 11 октября, а также комплекс работ с ней на Байконуре, чтобы попытаться выявить отклонения в изготовлении и испытаниях ракеты-носителя, которые могли привести к аварии, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"В связи с тем, что первоначальные версии о возможной причине аварии ракеты "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" не получили подтверждения, сотрудники ракетно-космической отрасли и эксперты, привлеченные "Роскосмосом" к работе в аварийной комиссии, дополнительно проверят весь цикл изготовления ракеты-носителя в самарском Ракетно-космическом центре "Прогресс", а также ее сборки, испытаний и предстартовой подготовки на Байконуре", — сказал собеседник.
Он уточнил, что в последние дни члены аварийной комиссии склонялись в пользу версии об ошибке, допущенной на Байконуре при сборке ракеты. Однако у этой версии было немало оппонентов, указывавших на слабые доводы в ее пользу. Например, указывалось, что датчик, отвечающий за сигнал к отделению бокового блока, мог быть поврежден не при сборке на Байконуре, а при падении ступени на Землю или при погрузке и перевозке обломков блоков из Казахстана в Самару.
"Сотрудникам аварийной комиссии может потребоваться до недели, чтобы повторно изучить производственную и техническую документацию на ракету, отчеты об ее проверках и подготовке на Байконуре, а также остатки блоков ракеты, привезенные в Самару с места падения", — отметил собеседник.
В "Роскосмосе" не стали комментировать эту информацию.
Ранее в "Роскосмосе" агентству сообщили, что проведут дополнительные эксперименты, чтобы проверить еще несколько возможных версий аварии. До этого источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщал, что наземные эксперименты не подтвердили версию аварии из-за погнутого концевого датчика одного из боковых блоков ракеты.
Также сообщалось, что окончательный отчет и перечень рекомендаций предприятиям ракетно-космической промышленности будут утверждены 30 октября 2018 г. и представлены председателю государственной комиссии по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов, которым является глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
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Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
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