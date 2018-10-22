Комиссия "Роскосмоса" определила причину аварии самарского "Союза-ФГ"

Наиболее вероятной причиной, приведшей к аварии ракеты "Союз-ФГ" 11 октября, стало непреднамеренное повреждение 6-миллиметрового штока датчика открытия сопла блока Д первой ступени, сообщает rbc.ru. К такому выводу пришли члены аварийной комиссии в субботу, 20 октября, по итогам совещания в ракетно-космической корпорации "Энергия", рассказал изданию источник, знакомый с ходом расследования, и подтвердил источник в "Роскосмосе".
Повреждение произошло при сборке ракеты на космодроме Байконур, оно и привело к развитию нештатной ситуации при разделении ступеней, утверждают оба собеседника rbc.ru.
"Окончательный отчет и перечень рекомендаций по ужесточению инструментального контроля будут представлены "Роскосмосу" 30 октября, после чего, как ожидается, дальнейшие пуски ракет семейства "Союз" будут разблокированы", — добавил источник, знакомый с ходом расследования.
В пресс-службе "Роскосмоса" в ответ на просьбу РБК прокомментировать эту информацию заявили, что работа комиссии еще не закончена, поэтому результатов пока нет.
"Проводятся дополнительные следственные действия и мероприятия. Вся информация, опубликованная в СМИ "по данным источников", является домыслами и слухами. Официальные результаты будут опубликованы по окончании работы комиссии", — заявили в госкорпорации.
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Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
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