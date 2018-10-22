Комиссия "Роскосмоса" определила причину аварии самарского "Союза-ФГ"

Наиболее вероятной причиной, приведшей к аварии ракеты "Союз-ФГ" 11 октября, стало непреднамеренное повреждение 6-миллиметрового штока датчика открытия сопла блока Д первой ступени, сообщает rbc.ru. К такому выводу пришли члены аварийной комиссии в субботу, 20 октября, по итогам совещания в ракетно-космической корпорации "Энергия", рассказал изданию источник, знакомый с ходом расследования, и подтвердил источник в "Роскосмосе".

Повреждение произошло при сборке ракеты на космодроме Байконур, оно и привело к развитию нештатной ситуации при разделении ступеней, утверждают оба собеседника rbc.ru.

"Окончательный отчет и перечень рекомендаций по ужесточению инструментального контроля будут представлены "Роскосмосу" 30 октября, после чего, как ожидается, дальнейшие пуски ракет семейства "Союз" будут разблокированы", — добавил источник, знакомый с ходом расследования.

В пресс-службе "Роскосмоса" в ответ на просьбу РБК прокомментировать эту информацию заявили, что работа комиссии еще не закончена, поэтому результатов пока нет.

"Проводятся дополнительные следственные действия и мероприятия. Вся информация, опубликованная в СМИ "по данным источников", является домыслами и слухами. Официальные результаты будут опубликованы по окончании работы комиссии", — заявили в госкорпорации.