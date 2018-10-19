Установлены возможные виновники аварии самарского "Союза-ФГ"

Комиссия Роскосмоса и следственные органы определили возможных виновных в повреждении одного из датчиков ракеты-носителя "Союз-ФГ", что могло привести к аварии 11 октября, сообщил ria.ru источник на космодроме Байконур.
"С виной конкретных сотрудников разбираются. Виноват не только тот, кто что-то непосредственно сделал не так, а также и его руководитель, и контролеры — их задача была не допустить неправильных действий", — сказал собеседник агентства.
Фамилии сборщиков были указаны в "бортовых журналах", ранее изъятых следствием. В этих журналах, хранящихся в филиале РКЦ "Прогресс" на Байконуре, содержатся данные обо всех операциях, которые выполнялись с ракетой с момента ее прибытия на космодром и до пуска. В них также содержатся данные о тех, кто эти операции выполнял и контролировал, а также дата и время проведения работ. Вся документация изъята и на предприятии-изготовителе в Самаре, и в филиале на Байконуре, сообщил ранее изданию источник.
Тем временем, запрет на пуски российских ракет семейства "Союз", введенный после аварии "Союза-ФГ" 11 октября, снимут в конце недели, после подписания аварийной комиссией заключения о причинах произошедшего, сообщил агентству источник в ракетно-космической отрасли.
"Запрет будет снят после подписания заключения аварийной комиссии — в конце недели", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в заключении должны быть указаны рекомендации, которые необходимо выполнять для неповторения в будущем аварий по аналогичным причинам.
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Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
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