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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Установлены возможные виновники аварии самарского "Союза-ФГ"

МОСКВА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Комиссия Роскосмоса и следственные органы определили возможных виновных в повреждении одного из датчиков ракеты-носителя "Союз-ФГ", что могло привести к аварии 11 октября, сообщил ria.ru источник на космодроме Байконур.

"С виной конкретных сотрудников разбираются. Виноват не только тот, кто что-то непосредственно сделал не так, а также и его руководитель, и контролеры — их задача была не допустить неправильных действий", — сказал собеседник агентства.

Фамилии сборщиков были указаны в "бортовых журналах", ранее изъятых следствием. В этих журналах, хранящихся в филиале РКЦ "Прогресс" на Байконуре, содержатся данные обо всех операциях, которые выполнялись с ракетой с момента ее прибытия на космодром и до пуска. В них также содержатся данные о тех, кто эти операции выполнял и контролировал, а также дата и время проведения работ. Вся документация изъята и на предприятии-изготовителе в Самаре, и в филиале на Байконуре, сообщил ранее изданию источник.

Тем временем, запрет на пуски российских ракет семейства "Союз", введенный после аварии "Союза-ФГ" 11 октября, снимут в конце недели, после подписания аварийной комиссией заключения о причинах произошедшего, сообщил агентству источник в ракетно-космической отрасли.

"Запрет будет снят после подписания заключения аварийной комиссии — в конце недели", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в заключении должны быть указаны рекомендации, которые необходимо выполнять для неповторения в будущем аварий по аналогичным причинам.

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