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Страховщики отказываются обслуживать самарские "Союзы" до завершения расследования ЧП с "Союзом-ФГ" Комиссия по аварии "Союза-ФГ" проведет повторное расследование на РКЦ "Прогресс" и Байконуре Комиссия Роскосмоса определила причину аварии самарского "Союза-ФГ" Установлены возможные виновники аварии самарского "Союза-ФГ" Запуск очередного самарского "Союза" намечен на 25-26 октября

Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Страховщики отказываются обслуживать самарские "Союзы" до завершения расследования ЧП с "Союзом-ФГ"

МОСКВА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Старты ракет "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Глонасс-М" 3 ноября и "Союз-ФГ" с грузовым кораблем "Прогресс МС-10" 18 ноября могут не состояться, если Роскосмос не застрахует гражданскую ответственность при запуске, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Страхование ракеты-носителя от аварий - это добровольное страхование, но страхование гражданской ответственности перед третьими лицами при проведении пуска обязательно. Учитывая, что конкурсы по страхованию пусков ракет "Союз-2.1б" и "Союз-ФГ" не состоялись, это ставит под вопрос их проведение", - сказал он.

По словам собеседника агентства, страховой рынок будет ждать решения государственной комиссии, которая намерена закончить работу 30 октября, после этого страховщикам потребуется некоторое время на изучение отчета, а затем на проведение новых конкурсов со стороны Роскосмоса.

Запуск ракеты "Союз-2.1б" с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-М" пока запланирован на 3 ноября. Страховая сумма установлена в размере 2,1 млрд руб., в том числе подлимит в отношении прерванного зажигания -  в размере 100 млн рублей.

На 18 ноября намечен запуск грузового корабля "Прогресс МС-10" на ракете "Союз-ФГ". Кроме того, 7 ноября с космодрома Куру должна стартовать ракета "Союз-СТ" с метеоспутником MetOp-C. В декабре также планируется несколько запусков: на 3 декабря намечен пилотируемый пуск "Союза МС-11" на ракете "Союз-ФГ", 18 декабря с Куру должен стартовать "Союз-СТ" со спутником CSO, а 27 декабря с Байконура - "Союз-2.1б" с египетским спутником Egyptsat A. Помимо этого, два космических аппарата дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" стоят в плане запусков с космодрома Восточный на 25 декабря. Их должна вывести на орбиту ракета "Союз-2.1а".

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Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.

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я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.

Art Markin 20 февраля 2018 16:59 Врио гендиректора РКЦ "Прогресс" может быть назначен Равиль Ахметов

Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....

Павел Фирсов 03 ноября 2015 16:54 Американская ракета Antares потерпела крушение из-за взрыва в турбонасосе модифицированного двигателя НК-33

"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?

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