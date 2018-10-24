Страховщики отказываются обслуживать самарские "Союзы" до завершения расследования ЧП с "Союзом-ФГ"

Старты ракет "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Глонасс-М" 3 ноября и "Союз-ФГ" с грузовым кораблем "Прогресс МС-10" 18 ноября могут не состояться, если Роскосмос не застрахует гражданскую ответственность при запуске, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Страхование ракеты-носителя от аварий - это добровольное страхование, но страхование гражданской ответственности перед третьими лицами при проведении пуска обязательно. Учитывая, что конкурсы по страхованию пусков ракет "Союз-2.1б" и "Союз-ФГ" не состоялись, это ставит под вопрос их проведение", - сказал он.

По словам собеседника агентства, страховой рынок будет ждать решения государственной комиссии, которая намерена закончить работу 30 октября, после этого страховщикам потребуется некоторое время на изучение отчета, а затем на проведение новых конкурсов со стороны Роскосмоса.

Запуск ракеты "Союз-2.1б" с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-М" пока запланирован на 3 ноября. Страховая сумма установлена в размере 2,1 млрд руб., в том числе подлимит в отношении прерванного зажигания - в размере 100 млн рублей.

На 18 ноября намечен запуск грузового корабля "Прогресс МС-10" на ракете "Союз-ФГ". Кроме того, 7 ноября с космодрома Куру должна стартовать ракета "Союз-СТ" с метеоспутником MetOp-C. В декабре также планируется несколько запусков: на 3 декабря намечен пилотируемый пуск "Союза МС-11" на ракете "Союз-ФГ", 18 декабря с Куру должен стартовать "Союз-СТ" со спутником CSO, а 27 декабря с Байконура - "Союз-2.1б" с египетским спутником Egyptsat A. Помимо этого, два космических аппарата дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" стоят в плане запусков с космодрома Восточный на 25 декабря. Их должна вывести на орбиту ракета "Союз-2.1а".