"Древо" может получить под застройку "Южного города" более 95 га земли на Кряжу

"Специализированный застройщик "Юг-5" (входит в ДК Древо") может получить 15 земельных участков общей площадью 95 га для реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству жилого комплекса "Южный город".

Проект соответствующего распоряжения опубликован на портале областного минстроя.

В пояснительной записке к документу сообщается, что проект по строительству жилого комплекса "Южный город" включен в перечень стратегических инвестиционных проектов Самарской области.

В настоящее время обществом с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Юг-5" (девелоперская компания "Древо") планируется жилищное строительство на земельных участках, расположенных на Кряжу, в районе пересечения ул. Утевской и Николаевского проспекта.

Участки имеют общую площадь в 958 тыс. кв. м и находятся в собственности с. п. Лопатино (Волжский район).

В рамках реализации стратегического инвестпроекта предполагается передать эти участки застройщику в аренду без проведения торгов. Подобная мера предусмотрена региональным законодательством.

В данный момент проект постановления проходит процедуру независимой антикоррупционной экспертизы, которая продлится до 4 ноября.