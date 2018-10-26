АО "Транснефть - Приволга" приняло участие в XII международной специализированной выставке "Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия". Мероприятие проходило с 23 по 25 октября 2018 года в выставочном центре "Экспо — Волга" в г. Самаре.

В день открытия выставки стенд АО "Транснефть - Приволга" посетил министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов. Генеральный директор предприятия Дмитрий Бузлаев рассказал о реализации текущих проектов, результатах работы в области энергосбережения и импортозамещения.

Выставочный стенд АО "Транснефть - Приволга" представил посетителям мультимедийные материалы с информацией о деятельности предприятия и ПАО "Транснефть". В частности, посетители экспозиции могли ознакомиться с достижениями компании в сфере энергосбережения, проектами долгосрочной программы развития, перечнем продукции заводов ПАО "Транснефть", а также с результатами благотворительной работы предприятия в Самарской области. Посетители выставки имели возможность совершить виртуальную экскурсию по нефтеперекачивающей станции.

В рамках деловой программы выставки состоялись конференции и круглые столы, в рамках которых специалисты АО "Транснефть - Приволга" рассказали о применяемых на производстве технологиях, о сотрудничестве с вузами в рамках реализации кадровой политики, в частности, об этапах взаимодействия с Самарским государственным техническим университетом.