АО "Транснефть - Приволга" приняло участие в XII международной специализированной выставке "Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия". Мероприятие проходило с 23 по 25 октября 2018 года в выставочном центре "Экспо — Волга" в г. Самаре.
В день открытия выставки стенд АО "Транснефть - Приволга" посетил министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов. Генеральный директор предприятия Дмитрий Бузлаев рассказал о реализации текущих проектов, результатах работы в области энергосбережения и импортозамещения.
Выставочный стенд АО "Транснефть - Приволга" представил посетителям мультимедийные материалы с информацией о деятельности предприятия и ПАО "Транснефть". В частности, посетители экспозиции могли ознакомиться с достижениями компании в сфере энергосбережения, проектами долгосрочной программы развития, перечнем продукции заводов ПАО "Транснефть", а также с результатами благотворительной работы предприятия в Самарской области. Посетители выставки имели возможность совершить виртуальную экскурсию по нефтеперекачивающей станции.
В рамках деловой программы выставки состоялись конференции и круглые столы, в рамках которых специалисты АО "Транснефть - Приволга" рассказали о применяемых на производстве технологиях, о сотрудничестве с вузами в рамках реализации кадровой политики, в частности, об этапах взаимодействия с Самарским государственным техническим университетом.
Международная выставка "Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия" ежегодно проводится в г. Самаре и является крупнейшим отраслевым выставочным проектом на территории Приволжского федерального округа. В мероприятии принимают участие ведущие компании Самарской области, Приволжского Федерального округа и других регионов России, а также представители ближнего и дальнего зарубежья. Участники выставки демонстрируют новые технологии и разработки в нефтехимической отрасли, природоохранной деятельности, энергосбережении, охране труда и промышленной безопасности.