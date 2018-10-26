Проект реконструкции здания для VI Кассационного суда через неделю отправят на госэкспертизу

Эксперты частично определились с тем, как должен выглядеть фасад недостроенного здания на Крымской площади, которое сейчас перепрофилируется под размещение Шестого кассационного суда.

Реализацию знакового для Самары проекта обсудили 26 октября на тематической секции областного градостроительного совета, которая была организована по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Эксперты отметили, что при проектировании объекта основная задача - максимально сохранить существующий объем здания, вписав планировочные решения в имеющуюся конструктивную схему. Объем пристраиваемых конструкций должен быть минимальным, однако предусматривается расширение территории под размещение бокса для конвоируемых, под техническую зону, пожарные проезды и организацию парковки на 227 машиномест. Кроме того, предусмотрены благоустройство прилегающей территории, озеленение и устройство тротуаров и мест для отдыха посетителей.

Было представлено несколько вариантов фасада здания. Напомним, это уже не первая встреча архитекторов по этому поводу. 12 октября варианты фасада обсудили члены тематической секции областного градсовета, высказав свои пожелания, а 24 октября четыре доработанных варианта представили в рамках второго заседания градостроительного совета Самарской области.

На суд экспертов были представлены четыре предварительных эскиза фасада здания. Первый - классический, с портиком и ордером. Второй вариант комбинированный, он подразумевает классическую нижнюю часть и более современный верх с преобладанием стекла и металла, причем предусмотрены разные варианты остекления. Третий эскиз фасада отличается расширенной входной группой и использованием современных ламелей, которые будут "пикселизировать" фасад, придадут ему динамику. Четвертый вариант также подразумевает интегрирование классического стиля в имеющийся современный облик здания.

Все эксперты сошлись в том, что верхнюю часть здания нужно оставить практически без изменений, тем более что по результатам обследования состояние несущих элементов здесь признано удовлетворительным и не требует их замены.

Дискуссия велась по вопросу оформления нижней, стилобатной части и входной группы - здесь состояние существующих конструкций по результатам обследования требует демонтажа и замены. В целом эксперты высказались против классических портиков, отдав предпочтение более современным решениям. Однако ни один из предложенных вариантов в полной мере архитектурное сообщество не удовлетворил, поэтому решено, что окончательный эскиз доработают совместно рабочей группой. Сделано это будет уже в ближайшие дни.

Первый заместитель министра строительства Самарской области Анатолий Баранников отметил, что на заседании удалось договориться о ряде принципиальных позиций.

"Это большой шаг вперед. По всей верхней части есть понимание и по организации работы, и по материалам, вплоть до оттенка стекла. А вот нижняя часть здания требует доработки, в том числе это связано с новыми требованиями судебного департамента по доступу в здание и созданию закрытых входных групп. Рабочая группа должна быстро определить параметры и стилистику входного блока", - рассказал он, отметив, что счет идет буквально на дни - уже на следующей неделе проект здания должен отправиться на госэкспертизу.

Анатолий Баранников рассказал, что в график производства работ по реконструкции недостроя сейчас вносятся изменения, и в результате у строителей даже появится некоторый временной резерв.

"График производства работ становится более детальным, сбалансированным, увязанным со всем сетями. Так, например, работы с железобетоном первоначально планировалось выполнять в теплое время года, однако в связи с выносом сетей их начнут выполнять зимой с локальным утеплением, и уже весной мы сможем приступить к работам по фасаду", - рассказал он.

Председатель Шестого кассационного суда общей юрисдикции Александр Ефанов отметил, что отреставрированное здание должно быть прежде всего комфортным, так как суд будет обслуживать девять регионов с общим населением более 20 млн человек.

"Суд работает на благо общества, поэтому граждане, которые обращаются за судебной защитой, должны чувствовать себя достойно. В целом предложенная концепция здания интересна, но окончательное решение по оформлению должны принять специалисты. Я уверен, что здание получится достойным и будет служить украшением Самары и всего региона", - подчеркнул он.

Параллельно ведется разработка дизайн-проекта по благоустройству Крымской площади. Фасады 34 жилых домов, расположенных в зоне видимости объекта, будут отремонтированы, их цветовое решение сейчас обсуждают специалисты. Также разрабатываются проектные решения по благоустройству ул. Аксаковской.

Напомним, вопрос о размещении Шестого кассационного суда в Самаре решился в июле этого года. На право стать местом базирования крупной судебной инстанции претендовало несколько субъектов РФ, в том числе Татарстан и Башкортостан. Добиться решения в пользу Самарской области удалось благодаря системной работе и личному участию главы региона Дмитрия Азарова. Для губернии это не только вопрос престижа, но и повышение статуса юриспруденции региона, создание новых высокооплачиваемых рабочих мест.

А в начале сентября ГУП Самарской области "Институт "ТеррНИИгражданпроект" выиграл тендер на перепрофилирование недостроя. Стоимость контракта составила 57,4 млн рублей. Сейчас здание готово на 85%, частично смонтированы инженерные сети, выполнена отделка. Проект реконструкции предполагает сохранение существующих объемов здания и его площади (5,5 тыс. кв. метров).