Набсовет Роскосмоса утвердил Дмитрия Баранова в должности главы РКЦ "Прогресс"

В пятницу, 26 октября, в ходе заседания Наблюдательного совета Госкорпорации "Роскосмос" врио генерального директора АО "РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов был утвержден в должности руководителя предприятия.

Дмитрий Баранов родился в 1970 г. в Куйбышеве, в 1994 г. окончил Самарский государственный аэрокосмический университет по специальности "Ракетостроение". С 1993 по 2005 гг. он работал инженером, инженером-конструктором, ведущим инженером-конструктором ФГУП "ГНПРКЦ "ЦСКБ-Прогресс" (в 2014 г. преобразовано в АО "РКЦ "Прогресс"), а с 2005 г. по настоящее время занимал руководящие должности на предприятии: заместителя генерального директора — главного конструктора изделий, заместителя генконструктора по средствам выведения.

Напомним, 16 февраля Самарский районный суд Самары отстранил гендиректора РКЦ "Прогресс" Александра Кирилина от занимаемой должности на время предварительного расследования. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями").