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Музыка Культура

В самарской филармонии прошел концерт лауреатов 12-го сезона проекта "Река талантов"

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В самарской филармонии 25 октября в рамках фестиваля искусств "Самарская осень-2018" прошел концерт лауреатов 12-го сезона всероссийского проекта "Река талантов".

Проект "Река талантов" был задуман художественным руководителем Дома музыки Сергеем Ролдугиным для студентов и недавних выпускников российских музыкальных вузов и колледжей, которые представляют страну на международных конкурсах. Участники проекта после мастер-классов у именитых российских педагогов в Санкт-Петербурге выступают под оркестровое сопровождение в филармониях Поволжья.

На этот раз гостями Самары и других волжских городов стали студенты Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского пианистка Виктория Баскакова и скрипач Андрей Забавников, а также фаготист, студент Калининградского областного музыкального колледжа им. С. В. Рахманинова Илья Кулешов.

Под сопровождение академического симфонического оркестра Самарской филармонии (художественный руководитель и главный дирижер — народный артист России Михаил Щербаков) молодые музыканты исполнили проверенную временем классику. Самарцы услышали в их исполнении Концерт для фагота с оркестром си-бемоль мажор Россини, Концерт № 2 для фортепиано с оркестром ля мажор Листа и Концерт № 1 для скрипки с оркестром ля минор Шостаковича.

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