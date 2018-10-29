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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Сызранский НПЗ принял участие в выставке "Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия"

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре завершила работу ХII международная специализированная выставка "Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия".

Фото: Фото предоставлено АО "СНПЗ"

Ее ключевыми участниками традиционно являются предприятия самарской группы ПАО "НК "Роснефть": АО "Самаранефтегаз", АО "Куйбышевский НПЗ", АО "Новокуйбышевский НПЗ", АО "Сызранский НПЗ", АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания", ООО "Новокуйбышевский завод масел и присадок", АО "Самаранефтепродукт", филиал ООО "РН-АЭРО" в Самаре, АО "Отрадненский НПЗ", АО "Нефтегорский ГПЗ", ООО "СамараНИПИнефть".

Выставка уже давно стала своеобразным бизнес-перекрестком, на котором встречаются ученые и производственники, добытчики и переработчики, производители специализированного оборудования. За три дня участники успели рассмотреть важнейшие темы отрасли: от охраны природы до эффективной кадровой политики и инноваций. Для максимально эффективного обмена мнениями и лучшими практиками предусматривались разные форматы общения: круглые столы и мастер-классы, пленарные заседания и конференции.

Один из постоянных участников выставки — Сызранский НПЗ. Первенец нефтепереработки в регионе не только демонстрирует стабильную работу, но и уверенно смотрит в будущее. Коллектив в полном объеме выполняет производственную программу и осваивает новые виды продукции. Так, в прошлом году в ассортименте сызранцев появились высокомаржинальное топливо нефтяное тяжелое экспортное и новые марки дорожного битума с улучшенными потребительскими характеристиками. Среди достижений этого года — ввод в эксплуатацию автоматизированной системы расчета материального баланса (АСРМБ). Это один из проектов комплексного плана ускоренной цифровизации Сызранского НПЗ. На предприятии активно внедряется система непрерывных улучшений, направленная на активное вовлечение персонала в инновационную деятельность.

Всегда в приоритете охрана окружающей среды. Это подтверждается итогами губернского конкурса "ЭкоЛидер-2017", где завод получил II место в номинации "Промышленный гигант".

В АО "СНПЗ" особое внимание уделяют развитию персонала и работе с молодыми специалистами. Следуя корпоративной политике социальной ответственности, завод помогает региону, где ведет производственную деятельность. Так, в 2018 году 18 сызранских учреждений здравоохранения, образования и культуры получили благотворительную помощь от нефтепереработчиков.

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