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ТЭК Экономика и бизнес

Новокуйбышевская нефтехимическая компания приняла участие в XII выставке "Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия"

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 23 по 25 октября в Самаре проходила XII Международная специализированная выставка "Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия". На объединенной экспозиции среди одиннадцати дочерних обществ ПАО "НК "Роснефть", работающих на территории Самарской области, была представлена "Новокуйбышевская нефтехимическая компания".

Фото: предоставлено АО "ННК"

ПАО "НК "Роснефть" представила на едином стенде под названием "Гарантия качества" все направления своей деятельности в Самарской области — от добычи нефти до производства и реализации продуктов нефтепереработки и нефтехимии. В их широком спектре важное место занимает деятельность АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания".

Сегодня АО "ННК" — это около 1 млн тонн переработанного углеводородного сырья в год и более 30 наименований товарной продукции. Перспективы Новокуйбышевской нефтехимической компании неразрывно связаны с планами развития нефтехимического бизнеса НК "Роснефть". При этом крупнейшая нефтяная компания России считает развитие этого направления одной из своих стратегических задач. Утвержденная стратегия развития "Роснефть-2022" нацеливает на продолжение интеграции нефтегазохимических активов компании с ее нефтеперерабатывающими производствами и расширение продуктовой "корзины".

Такая интеграция на региональном уровне, в Самарской области, уже идет и дает реальные результаты. АО "ННК" эффективно взаимодействует с коллегами и партнерами по самарской группе предприятий НК "Роснефть". Согласованные действия дают возможность нефтехимикам оптимизировать производственные режимы, логистику сырьевых потоков и конечной продукции, а как итог — повысить эффективность производства.

Коллектив Новокуйбышевской нефтехимической компании готов и дальше работать в этом направлении. Представители АО "ННК" приняли активное участие в работе круглого стола "Инновационные разработки для предприятий нефтехимии".

В деловой программе выставки "Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия" большое внимание уделено организации работы с кадрами, повышению квалификации персонала, воспитанию работников-экспертов. Эта тематика близка Новокуйбышевской нефтехимической компании, которая при численности персонала более 4 тыс. человек входит в пятерку крупнейших работодателей Самарской области.

Основа кадровой политики Новокуйбышевской нефтехимической компании — это социальная ответственность. Предприятие не только предоставляет рабочие места, обеспечивает конкурентный уровень оплаты труда и социальные гарантии. И не случайно организация этой работы в АО "ННК" признана образцовой на региональном уровне. По итогам 2017 года АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" признано победителем регионального этапа Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" в номинации "За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы" и номинирована для участия в конкурсе на федеральном уровне. Также АО" ННК" отмечена почетным третьим местом в номинации "За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности".

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