Новокуйбышевская нефтехимическая компания приняла участие в XII выставке "Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия"

С 23 по 25 октября в Самаре проходила XII Международная специализированная выставка "Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия". На объединенной экспозиции среди одиннадцати дочерних обществ ПАО "НК "Роснефть", работающих на территории Самарской области, была представлена "Новокуйбышевская нефтехимическая компания".

ПАО "НК "Роснефть" представила на едином стенде под названием "Гарантия качества" все направления своей деятельности в Самарской области — от добычи нефти до производства и реализации продуктов нефтепереработки и нефтехимии. В их широком спектре важное место занимает деятельность АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания".

Сегодня АО "ННК" — это около 1 млн тонн переработанного углеводородного сырья в год и более 30 наименований товарной продукции. Перспективы Новокуйбышевской нефтехимической компании неразрывно связаны с планами развития нефтехимического бизнеса НК "Роснефть". При этом крупнейшая нефтяная компания России считает развитие этого направления одной из своих стратегических задач. Утвержденная стратегия развития "Роснефть-2022" нацеливает на продолжение интеграции нефтегазохимических активов компании с ее нефтеперерабатывающими производствами и расширение продуктовой "корзины".

Такая интеграция на региональном уровне, в Самарской области, уже идет и дает реальные результаты. АО "ННК" эффективно взаимодействует с коллегами и партнерами по самарской группе предприятий НК "Роснефть". Согласованные действия дают возможность нефтехимикам оптимизировать производственные режимы, логистику сырьевых потоков и конечной продукции, а как итог — повысить эффективность производства.

Коллектив Новокуйбышевской нефтехимической компании готов и дальше работать в этом направлении. Представители АО "ННК" приняли активное участие в работе круглого стола "Инновационные разработки для предприятий нефтехимии".

В деловой программе выставки "Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия" большое внимание уделено организации работы с кадрами, повышению квалификации персонала, воспитанию работников-экспертов. Эта тематика близка Новокуйбышевской нефтехимической компании, которая при численности персонала более 4 тыс. человек входит в пятерку крупнейших работодателей Самарской области.

Основа кадровой политики Новокуйбышевской нефтехимической компании — это социальная ответственность. Предприятие не только предоставляет рабочие места, обеспечивает конкурентный уровень оплаты труда и социальные гарантии. И не случайно организация этой работы в АО "ННК" признана образцовой на региональном уровне. По итогам 2017 года АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" признано победителем регионального этапа Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" в номинации "За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы" и номинирована для участия в конкурсе на федеральном уровне. Также АО" ННК" отмечена почетным третьим местом в номинации "За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности".