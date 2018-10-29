В Новокуйбышевске вновь ищут желающих реконструировать здание под школу

Администрация Новокуйбышевска объявила повторные торги по поиску подрядчика для реконструкции здания по ул. Миронова, 11 под школу. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок.

В перечень работ, которые нужно будет выполнить подрядчику, вошли инженерная подготовка территории, обустройство инженерных сетей, устройство фундаментов и основании, возведение несущих конструкций, фасадные и отделочные работы, а также благоустройство территории. Все должно быть готово к осени 2019 года.

Это уже не первые подобные торги. Первоначальный аукцион на право реконструкции здания под школу был объявлен в конце июля, его сумма составляла 221 млн руб., однако тогда желающих взяться за выполнение работ не нашлось.

Начальная максимальная стоимость нового контракта была увеличена и составила 240 млн руб., источник финансирования — бюджет Новокуйбышевска.

Подрядчика должны определить 9 ноября.