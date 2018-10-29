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В Новокуйбышевске вновь ищут желающих реконструировать здание под школу

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Администрация Новокуйбышевска объявила повторные торги по поиску подрядчика для реконструкции здания по ул. Миронова, 11 под школу. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок.

В перечень работ, которые нужно будет выполнить подрядчику, вошли инженерная подготовка территории, обустройство инженерных сетей, устройство фундаментов и основании, возведение несущих конструкций, фасадные и отделочные работы, а также благоустройство территории. Все должно быть готово к осени 2019 года.

Это уже не первые подобные торги. Первоначальный аукцион на право реконструкции здания под школу был объявлен в конце июля, его сумма составляла 221 млн руб., однако тогда желающих взяться за выполнение работ не нашлось.

Начальная максимальная стоимость нового контракта была увеличена и составила 240 млн руб., источник финансирования — бюджет Новокуйбышевска.

Подрядчика должны определить 9 ноября.

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