Ресурсосберегающее земледелие агроинновационного центра "Орловка" дает высокие результаты

В Похвистневском районе Самарской области много крепких хозяйств. Но только на одном применяются самые прогрессивные технологии земледелия. Речь идет о предприятии ООО "Орловка" — агроинновационный центр".

"Орловка" — АИЦ" является одним из ведущих предприятий сельского поселения Старый Аманак Похвистневского района. В своем нынешнем виде оно существует с 2012 года. Тогда контрольный пакет акций "Орловки" приобрела консультационно-инжиниринговая компания ЗАО "Система менеджмента и производства", специализирующаяся на разработке программ и проектов по сельскохозяйственному производству и инфраструктуре. Эта фирма работает с крупнейшими немецкими компаниями, разрабатывающими ресурсосберегающие технологии земледелия.

В 2013 году "Орловку" — АИЦ" возглавила президент некоммерческого партнерства "Национальное движение сберегающего земледелия" Людмила Орлова. Она уверена, что в сельскохозяйственной сфере нужно создавать новую базу знаний, поскольку большинство аграриев все еще работают по старым технологиям. По ее мнению, автоматически решать значительную часть вопросов ведения сельского хозяйства поможет цифровизация. Поэтому под ее началом в "Орловке" — АИЦ" применяют прогрессивные технологии и берегут природные ресурсы — предприятие является неотъемлемой частью экологической системы региона, в частности, бассейна реки Аманак.

Именно в "Орловке" — АИЦ" была установлена первая в Самарской области современная система орошения Valley. "Ее особенность — в полной автоматизации и экономном отношении к природным ресурсам, — говорит управляющий директор ООО "Орловка" — АИЦ" Сергей Орлов (на фото). — Кроме того, с ее помощью можно не только поливать посевы, но и вносить минеральные удобрения". Управлять умной "поливалкой" можно дистанционно, с компьютера, установленного в офисе. На предприятии также внедрена система координатно точного земледелия. Это система управления продуктивностью посевов, основанная на использовании комплекса спутниковых и компьютерных технологий. С помощью GPS и датчиков в "Орловке" — АИЦ" рассчитывают количество требуемой влаги, удобрений, средств защиты растений и другие показатели, влияющие на производительность.

Пока инновационные технологии только внедряются в большинстве хозяйств отечественного агропромышленного комплекса, "Орловка" — АИЦ" в Похвистневском районе уже накопила достаточный опыт и с готовностью им делится. На базе "умного" хозяйства проводятся не только областные семинары, но и всероссийские, и даже международные.

На полях предприятия в 2015 году провели первый в России чемпионат по прямому посеву. Этот метод предполагает посев по пожнивным остаткам и их консервацию на поле, а также отказ от перепахивания почвы. Прямой посев позволяет экономить до 40% трудозатрат и идеально сочетается с технологиями точного земледелия. Чемпионат вызвал большой интерес у производителей техники и руководителей хозяйств.

Благодаря применению ресурсосберегающих технологий предприятие добивается впечатляющих результатов. Основное направление деятельности компании — производство высококачественной сельскохозяйственной продукции. На площади в 3700 га здесь выращиваются пшеница, ячмень, соя, чечевица, кукуруза и горчица. В 2017 году с площади зерновых в 1106 га собрали 2592 тонны зерна по 23,4 ц/га. В 2018 году валовой сбор зерновых с площади в 1767 га (без кукурузы на зерно) составил 2520 тонн с урожайностью 14,3 ц/га.

Предприятие намерено продолжать внедрять цифровые технологии в свою работу и наращивать производство.