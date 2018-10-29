В основе стратегии развития Похвистневского района лежит повышение конкурентоспособности АПК

Экономику муниципального района Похвистневский определяет развитие сельского хозяйства и в первую очередь животноводческого направления — район вносит значительный вклад в обеспечение области молоком и мясом. При поддержке региональных и местных властей жители района работают над формированием диверсифицированной экономики и созданием комфортных условий жизни на селе.

Инициатива поощряется

В состав муниципалитета входят 79 населенных пунктов, объединяющих 28 тыс. жителей различных национальностей, которые живут и работают в мире и согласии. Глава района Юрий Рябов родился и вырос на этой земле, поэтому досконально владеет пониманием запросов местных жителей и имеет массу единомышленников, вместе с которыми обустраивает жизнь на селе. Он перечислил ряд простых критериев, в соответствии с которыми люди все чаще выбирают Похвистневский район в качестве постоянного места жительства: "Первые вопросы, которые возникают у человека, приезжающего жить в любой населенный пункт — это трудоустройство и жилье. Затем — детский сад и школа, а также возможности дополнительного развития для детей — сельский Дом культуры и стадион. Немаловажными факторами являются возможность получения медицинской помощи и транспортная доступность".

Как отмечает глава района, разбитые грунтовки уходят в прошлое, сегодня становится нормой автодорога с твердым покрытием к каждому населенному пункту. В этом году в рамках областной программы модернизации дорожной сети в селе Среднее Аверкино построена новая дорога протяженностью 2,5 км — это современная сельская магистраль с тротуарами, освещением и пешеходными ограждениями. Кроме того, каждый год в районе ведется ремонт дорог, особое внимание уделяется школьным маршрутам. В текущем сезоне на эти цели район получил 21 млн руб-лей из регионального дорожного фонда. По словам Юрия Рябова, Похвистневский район — единственный в области, где сохранилось муниципальное автотранспортное предприятие, благодаря чему жители самых отдаленных сел имеют доступную транспортную связь с райцентром.

Среди других преимуществ Похвистневского района — практически стопроцентная газификация, а также организованный вывоз мусора из каждого населенного пункта — очень востребованный и важный элемент комфортной жизни.

"В этом не только заслуга властей — инициатива принадлежала жителям района, — отметил Юрий Рябов. — По программе "Комфортная городская среда" в этом году благоустроены 10 дворовых территорий и шесть общественных мест. Инициативы граждан по улучшению жизни в районе за последний год получили поддержку и развитие. Отношение людей к вопросам обустройства изменилось, жители увидели эффект, у них появились новые идеи, и, что самое главное, в этом социальном диалоге пошла обратная связь".

Для жизни и работы

Как рассказал замглавы района, руководитель Управления развития АПК Аркадий Ефремов, 100% земель сельхозназначения освоены и обрабатываются. В селе Савруха расположено одно из крупнейших животноводческих предприятий региона — комплекс "Северный ключ", который дает порядка 40% производимой в регионе свинины. Крупное предприятие не только составляет экономическую базу, но и дает мощный социальный эффект. В прошлом году за счет средств областного бюджета здесь был открыт новый детский сад на 180 мест, а до конца текущего года будет сдан физкультурно-оздоровительный комплекс. Еще один детсад строится в селе Алькино, он будет сдан в следующем году.

"Сегодня делается все для того, чтобы создать приемлемые условия проживания и работы для людей в сельской местности, — подчеркивает глава района. — Это и хорошая заработная плата, и возможность улучшать жилищные условия. Областная программа устойчивого развития сельских территорий позволяет нашим жителям строить современное удобное и просторное жилье, благодаря чему человек пускает корни на земле. В семье закладываются основы профессиональной и жизненной ориентации: если ребенок дома видит, что родители преуспевают в сельской жизни, он тоже будет стремиться к этому", — считает Юрий Рябов.

Район активно работает с Самарской сельхозакадемией в плане профориентации школьников — количество поступающих в вуз с каждым годом увеличивается. По окончании обучения ребята возвращаются для работы на сельхозпредприятиях района. В шести образовательных учреждениях созданы агроклассы, благодаря чему старшеклассники непосредственно на производственных объектах принимают участие в технологических процессах и имеют возможность познакомиться с современной сельскохозяйственной техникой.

Человек труда

Как подчеркивает Юрий Рябов, районные власти стремятся создать условия для того, чтобы гармонично росли и развивались дети, стараются направить их в нужное русло, дать творческое, физическое и патриотическое воспитание. В каждом сельском поселении есть стадион и спортзал, где в вечернее время полно людей. В районе 25 взрослых футбольных команд и 12 ветеранских команд по волейболу, которые соревнуются между собой, а самые авторитетные среди молодежи жители района ведут работу по физической подготовке детей. На 9 Мая проводится межрегиональный футбольный турнир "Салют Победы", на который приезжают не только жители Самарской области, но и соседних регионов.

Одной из важных особенностей Похвистневского района является его многонациональность — коренными жителями здесь являются русские, татары, чуваши, мордва. Особой любовью жителей района пользуется ежегодный межнациональный фестиваль "Мы вместе!", который собирает несколько тысяч человек. Со всех уголков района, а также из соседних областей съезжаются люди, чтобы поделиться своей национальной культурой и поближе познакомиться с представителями других национальностей. Центральная сцена фестиваля располагается на лесной поляне, где проходит большое театрализованное представление, демонстрируются предметы декоративно-прикладного искусства и особенности национальной кухни. Праздник включает в себя большой спортивный блок, а также состязания в мастерстве владения сельскохозяйственной техникой. Это большие народные гуляния, главным героем которых является человек труда.

"Сельская территория должна быть конкурентоспособной по сравнению с городской, — убежден Юрий Рябов. — Необходимо разнообразить сельскую жизнь, включив в нее не только занятия сельским хозяйством — люди с самыми разными способностями должны находить себе место, тогда появится мотивация жить и работать здесь, а не в городе".

Пути развития

Основные ориентиры, которые определили для себя жители района, сформулированы в стратегии социально-экономического развития. Как рассказал заместитель главы администрации района по экономике и финансам Мударис Мамышев, при разработке стратегического документа важную роль сыграли задачи, прозвучавшие в Посланиях Президента России и губернатора Самарской области. Документ прошел публичные слушания и утвержден Собранием представителей Похвистневского района. В нем определены три основных направления развития: человеческий капитал, комфортная среда для жизни и современная экономика, в которой особое место уделено сельскому хозяйству как стратегической отрасли. Району необходима диверсификация сферы АПК — переход от производства сырья к глубокой переработке продукции с обязательной цифровизацией сельхозпредприятий. Самым крупным перспективным инвестиционным проектом является возрождение Подбельской птицефабрики, которая будет специализироваться на выпуске куриного яйца — в регионе отсутствует промышленное производство этого важнейшего продукта. Сегодня предприятие законсервировано, его возрождение послужит точкой роста для экономики как Похвистневского района, так и региона в целом, а продукция птицефабрики может стать брендом Самарской области.

"В обсуждение проекта стратегии было вовлечено порядка четверти населения района. Мы получили большое количество предложений и поправок, — отметил Мударис Мамышев. — Мероприятия, которые отображены в документе, на 95% состоят из инициатив наших граждан. Утверждена дорожная карта, по которой мы будем двигаться. Задач очень много, и если мы выполним хотя бы половину из них, то к своему 100-летию Похвистневский район станет самым передовым районом Самарской области в сфере АПК".

Юрий Рябов, глава Похвистневского района:

— В следующем году район отметит свое 90-летие. В основе его социально-экономического, культурного и духовного развития лежит значительный потенциал, заложенный нашими отцами и дедами. Сегодня мы продолжаем их дело, и в дальнейшем оценку этой работе дадут наши дети. Надо очень серьезно постараться, чтобы эта оценка была положительной.