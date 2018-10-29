16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Качественный продукт предприятия "Халяль" обеспечивают качественное сырье и соблюдение технологий Одно из крупнейших хозяйств Похвистневского района СХА им. Пушкина добивается устойчивых результатов Картофелеводческое хозяйство ООО "Агростар" выращивает элиту и кормит район Ресурсосберегающее земледелие агроинновационного центра "Орловка" дает высокие результаты В основе стратегии развития Похвистневского района лежит повышение конкурентоспособности АПК

АПК и пищепром Экономика и бизнес

В основе стратегии развития Похвистневского района лежит повышение конкурентоспособности АПК

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 57
Версия для печати

Экономику муниципального района Похвистневский определяет развитие сельского хозяйства и в первую очередь животноводческого направления — район вносит значительный вклад в обеспечение области молоком и мясом. При поддержке региональных и местных властей жители района работают над формированием диверсифицированной экономики и созданием комфортных условий жизни на селе.

Фото: предоставлено администрацией м.р. Похвистневский

Инициатива поощряется

В состав муниципалитета входят 79 населенных пунктов, объединяющих 28 тыс. жителей различных национальностей, которые живут и работают в мире и согласии. Глава района Юрий Рябов родился и вырос на этой земле, поэтому досконально владеет пониманием запросов местных жителей и имеет массу единомышленников, вместе с которыми обустраивает жизнь на селе. Он перечислил ряд простых критериев, в соответствии с которыми люди все чаще выбирают  Похвистневский район в качестве постоянного места жительства: "Первые вопросы, которые возникают у человека, приезжающего жить в любой населенный пункт — это трудоустройство и жилье. Затем — детский сад и школа, а также возможности дополнительного развития для детей — сельский Дом культуры и стадион. Немаловажными факторами являются возможность получения медицинской помощи и транспортная доступность".

Как отмечает глава района, разбитые грунтовки уходят в прошлое, сегодня становится нормой автодорога с твердым покрытием к каждому населенному пункту. В этом году в рамках областной программы модернизации дорожной сети в селе Среднее Аверкино построена новая дорога протяженностью 2,5 км — это современная сельская магистраль с тротуарами, освещением и пешеходными ограждениями. Кроме того, каждый год в районе ведется ремонт дорог, особое внимание уделяется школьным маршрутам. В текущем сезоне на эти цели район получил 21 млн руб-лей из регионального дорожного фонда. По словам Юрия Рябова, Похвистневский район — единственный в области, где сохранилось муниципальное автотранспортное предприятие, благодаря чему жители самых отдаленных сел имеют доступную транспортную связь с райцентром.

Среди других преимуществ Похвистневского района — практически стопроцентная газификация, а также организованный вывоз мусора из каждого населенного пункта — очень востребованный и важный элемент комфортной жизни.

"В этом не только заслуга властей — инициатива принадлежала жителям района, — отметил Юрий Рябов. — По программе "Комфортная городская среда" в этом году благоустроены 10 дворовых территорий  и шесть общественных мест. Инициативы граждан по улучшению жизни в районе за последний год получили поддержку и развитие. Отношение людей к вопросам обустройства изменилось, жители увидели эффект, у них появились новые идеи, и, что самое главное, в этом социальном диалоге пошла обратная связь".

Для жизни и работы

Как рассказал замглавы района, руководитель Управления развития АПК Аркадий Ефремов, 100% земель сельхозназначения освоены и обрабатываются. В селе Савруха расположено одно из крупнейших животноводческих предприятий региона — комплекс "Северный ключ", который дает порядка 40% производимой в регионе свинины.  Крупное предприятие не только составляет экономическую базу, но и дает мощный социальный эффект. В прошлом году за счет средств областного бюджета здесь был открыт новый детский сад на 180 мест, а до конца текущего года будет сдан физкультурно-оздоровительный комплекс. Еще один детсад строится в селе Алькино, он будет сдан в следующем году.

"Сегодня делается все для того, чтобы создать приемлемые условия проживания и работы для людей в сельской местности, — подчеркивает глава района. — Это и хорошая заработная плата, и возможность улучшать жилищные условия. Областная программа устойчивого развития сельских территорий позволяет нашим жителям строить современное удобное и просторное жилье, благодаря чему человек пускает корни на земле. В семье закладываются основы профессиональной и жизненной ориентации: если ребенок дома видит, что родители преуспевают в сельской жизни, он тоже будет стремиться к этому", — считает Юрий Рябов.

Район активно работает с Самарской сельхозакадемией в плане профориентации школьников — количество поступающих в вуз с каждым годом увеличивается. По окончании обучения ребята возвращаются для работы на сельхозпредприятиях района. В шести образовательных учреждениях созданы агроклассы, благодаря чему старшеклассники непосредственно на производственных объектах принимают участие в технологических процессах и имеют возможность познакомиться с современной сельскохозяйственной техникой.

Человек труда

Как подчеркивает Юрий Рябов, районные власти стремятся создать условия для того, чтобы гармонично росли и развивались дети, стараются направить их в нужное русло, дать творческое, физическое и патриотическое воспитание. В каждом сельском поселении есть стадион и спортзал, где в вечернее время полно людей. В районе 25 взрослых футбольных команд и 12 ветеранских команд по волейболу, которые соревнуются между собой, а самые авторитетные среди молодежи жители района ведут работу по физической подготовке детей. На 9 Мая проводится межрегиональный футбольный турнир "Салют Победы", на который приезжают не только жители Самарской области, но и соседних регионов.

Одной из важных особенностей Похвистневского района является его многонациональность — коренными жителями здесь являются русские, татары, чуваши, мордва. Особой любовью жителей района пользуется ежегодный межнациональный фестиваль "Мы вместе!", который собирает несколько тысяч человек. Со всех уголков района, а также из соседних областей съезжаются люди, чтобы поделиться своей национальной культурой и поближе познакомиться с представителями других национальностей. Центральная сцена фестиваля располагается на лесной поляне, где проходит большое театрализованное представление, демонстрируются предметы декоративно-прикладного искусства и особенности национальной кухни. Праздник включает в себя большой спортивный блок, а также состязания в мастерстве владения сельскохозяйственной техникой. Это большие народные гуляния, главным героем которых является человек труда.

"Сельская территория должна быть конкурентоспособной по сравнению с городской, — убежден Юрий Рябов. — Необходимо разнообразить сельскую жизнь, включив в нее не только занятия сельским хозяйством — люди с самыми разными способностями должны находить себе место, тогда появится мотивация жить и работать здесь, а не в городе".

Пути развития

Основные ориентиры, которые определили для себя жители района, сформулированы в стратегии социально-экономического развития. Как рассказал заместитель главы администрации района по экономике и финансам Мударис Мамышев, при разработке стратегического документа важную роль сыграли задачи, прозвучавшие в Посланиях Президента России и губернатора Самарской области. Документ прошел публичные слушания и утвержден Собранием представителей Похвистневского района. В нем определены три основных направления развития: человеческий капитал, комфортная среда для жизни и современная экономика, в которой особое место уделено сельскому хозяйству как стратегической отрасли. Району необходима диверсификация сферы АПК — переход от производства сырья к глубокой переработке продукции с обязательной цифровизацией сельхозпредприятий. Самым крупным перспективным инвестиционным проектом является возрождение Подбельской птицефабрики, которая будет специализироваться на выпуске куриного яйца — в регионе отсутствует промышленное производство этого важнейшего продукта. Сегодня предприятие законсервировано, его возрождение послужит точкой роста для экономики как Похвистневского района, так и региона в целом, а продукция птицефабрики может стать брендом Самарской области.

"В обсуждение проекта стратегии было вовлечено порядка четверти населения района. Мы получили большое количество предложений и поправок, — отметил Мударис Мамышев. — Мероприятия, которые отображены в документе, на 95% состоят из инициатив наших граждан. Утверждена дорожная карта, по которой мы будем двигаться. Задач очень много, и если мы выполним хотя бы половину из них, то к своему 100-летию Похвистневский район станет самым передовым районом Самарской области в сфере АПК".

Юрий Рябов, глава Похвистневского района:

— В следующем году район отметит свое 90-летие. В основе его социально-экономического, культурного и духовного развития лежит значительный потенциал, заложенный нашими отцами и дедами. Сегодня мы продолжаем их дело, и в дальнейшем оценку этой работе дадут наши дети. Надо очень серьезно постараться, чтобы эта оценка была положительной.

 

АПК&Пищепром №15

АПК&Пищепром №14

АПК&Пищепром №13

АПК&Пищепром №12

АПК&Пищепром №11

АПК&Пищепром №10

АПК&Пищепром №9

АПК&Пищепром №8

АПК&Пищепром №7

АПК&Пищепром №6

Гид потребителя

Фото на сайте

В Приволжье прошла юбилейная выставка-ярмарка "Барыня-картошка"

В Приволжье прошла юбилейная выставка-ярмарка "Барыня-картошка"

Молочная ферма "Экопродукт" планирует увеличить поголовье и расширить производственные мощности

Молочная ферма "Экопродукт" планирует увеличить поголовье и расширить производственные мощности

"Алев" формирует рыночный спрос

"Алев" формирует рыночный спрос

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4