Дома рядом с будущим ЖК "Часовая" могут признать аварийными

В министерстве строительства Самарской области 29 октября состоялась встреча с инициативной группой жителей домов по ул. Часовой по поводу строительства 16-этажного дома в их микрорайоне.

Земельный участок под застройку предоставлен в собственность ООО "Прогресс-Н" в качестве компенсационного. Компания обязалась достроить дом для дольщиков на ул. Советской Армии, 121. Проектная документация на ЖК "Часовая" получила положительное заключение экспертизы.

Напомним, первая встреча с жителями прошла 2 октября. Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн предложил приостановить строительство на месяц. За это время правоохранительные органы должны были провести проверку законности выданных документов.

На совещании в минстрое было заявлено, что скорректированный стройгенплан согласован в том числе и с жителями территории. Застройщик взял на себя обязательства по содержанию дорог и тротуаров в районе стройплощадки, а также контроль за освещенностью ближайших дворов.

Как отметили специалисты, "сети спроектированы с запасом".

Представитель областной прокуратуры Ирина Шестакова заявила, что разрешение на строительство выдано законно.

По словам Александра Хинштейна, дома, которые будут располагаться около новой стройки, скорее всего, в скором времени будут признаны аварийными. И в этой связи не стоит вкладывать деньги в укрепление и ремонт таких зданий. А стоит подумать об увеличении территории застройки за счет сноса аварийного жилья на средства застройщика. Руководитель СК "Прогресс-Н" сказал, что над этим вопросом стоит подумать.

"Сегодня мы самым подробным образом обсудили ситуацию, связанную с неоднозначным отношением к строительству нового комплекса. Поняли, что необходимо ситуацию рассмотреть более детально исходя из возможного признания соседних домов аварийными. Департамент управления имуществом проведет осмотр территории на предмет признания четырех домов аварийными и подлежащими сносу. Позицию жильцов узнаем на публичных слушаниях. Следующим шагом может стать проект комплексного развития территории. Наша задача не в том, чтобы создавать конфликтные точки, а чтобы их ликвидировать. Если у нас получится обеспечить комплексное развитие этого участка путем сноса аварийных домов, то этот процесс будет включать благоустройство территории, создание комфортной городской среды", — отметил Александр Хинштейн.