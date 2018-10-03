Облминстрой и Александр Хинштейн встретились с жителями по вопросу строительства ЖК "Часовая"

Во вторник, 2 октября, депутат Госдумы Александр Хинштейн и врио министра строительства Самарской области Александр Баландин провели встречу с жителями нескольких домов по ул. Часовой, Панова, Ерошевского и Ново-Садовой, которые выступают против строительства 16-этажного дома в их микрорайоне.

Напомним, участок земли здесь принадлежит компании "Прогресс-Н". Застройщик получил его в качестве компенсационного участка за достройку дома на ул. Советской Армии для 251 обманутого дольщика. Компания получила разрешение на строительство и три недели назад огородила будущую стройплощадку забором, что и спровоцировало возмущение со стороны жителей микрорайона.

Председатель общественного совета микрорайона Вероника Синекопова рассказала, что установленный застройщиком забор фактически перегородил въезд во двор не только для жителей домов, но и для машин скорой помощи и пожарных.

Кроме того, местные жители опасаются, что строительные работы приведут к повреждению фундаментов и стен их домов, а коммунальные сети микрорайона, построенные в 50-х годах и рассчитанные на трех-четырехэтажные дома, не выдержат соседства 16-этажки и будут рваться.

Представители министерства строительства региона пояснили, что эти опасения необоснованны.

"Все ресурсоснабжающие организации выдали технические условия на подключение к сетям, то есть они уверены, что сети нагрузку выдержат, а госэкспертиза подтвердила правильность этих расчетов. Более того, в процессе строительства они частично будут обновлены, что положительно скажется на общей ситуации в микрорайоне. А сам процесс строительства будет проходить без забивки свай, то есть фундаменты домов и стены не пострадают", — пояснил глава облминстроя Александр Баландин.

Александр Хинштейн предложил взять паузу и приостановить строительство на месяц (в течение этого времени правоохранительные органы проведут проверку законности выданных документов на право собственности, технических условий и разрешения на строительство), и если выяснится, что все документы законны — сформировать рабочую группу с представителями жителей, которая выработает механизм создания в микрорайоне комфортных для жизни условий на период строительства.

"Безусловно, ситуация, когда машины скорой помощи и пожарных не могут заехать во двор, недопустима, — подчеркнул Александр Хинштейн. — И надо очень тщательно ещё раз просчитать все параметры коммунальной инфраструктуры, чтобы соседние дома не пострадали. И все эти вопросы должны быть решены. Однако ситуация "мы против строительства просто потому, что хотим жить как раньше" тоже недопустима. Исходя из такой позиции в Самаре вообще остановится все строительство, ведь всегда найдется кто-то, кому не понравятся изменения. Тем более, что речь идёт о решении проблемы обманутых дольщиков, задаче, которую поставил президент. К сожалению, в Самаре осталось очень мало свободных участков земли в госсобственности, поэтому выбор невелик", — подчеркнул депутат.