Акция "Тургенев forever" пройдет в областной юношеской библиотеке

Самарская областная юношеская библиотека 9 ноября с 10:00 до 17:00 проведет акцию "Тургенев forever" (12+), сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

В этот день исполняется 200 лет со дня рождения одного из знаковых классиков русской литературы — Ивана Сергеевича Тургенева. Эта дата — весомый повод поговорить об этом удивительном писателе, чьи произведения вошли в золотой фонд российской и мировой словесности.

Юношеская библиотека запускает молодежную акцию "Тургенев forever", которая развернется не только в ее стенах, но и в муниципальных библиотеках Самарской области. В рамках акции пройдет цикл мероприятий, посвященных творчеству Тургенева. Почти 200 библиотек из 23 муниципальных районов и семь городов Самарской области присоединились к акции и проведут 9 ноября литературные салоны, беседы, интерактивные программы и другие мероприятия, направленные на популяризацию произведений Тургенева среди молодежи.

В Самарской областной юношеской библиотеке в рамках акции в этот день запланировано сразу несколько ярких событий. В программе: