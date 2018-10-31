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Литература Культура

Акция "Тургенев forever" пройдет в областной юношеской библиотеке

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская областная юношеская библиотека 9 ноября с 10:00 до 17:00 проведет акцию "Тургенев forever" (12+), сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

В этот день исполняется 200 лет со дня рождения одного из знаковых классиков русской литературы — Ивана Сергеевича Тургенева. Эта дата — весомый повод поговорить об этом удивительном писателе, чьи произведения вошли в золотой фонд российской и мировой словесности.

Юношеская библиотека запускает молодежную акцию "Тургенев forever", которая развернется не только в ее стенах, но и в муниципальных библиотеках Самарской области. В рамках акции пройдет цикл мероприятий, посвященных творчеству Тургенева. Почти 200 библиотек из 23 муниципальных районов и семь городов Самарской области присоединились к акции и проведут 9 ноября литературные салоны, беседы, интерактивные программы и другие мероприятия, направленные на популяризацию произведений Тургенева среди молодежи.

В Самарской областной юношеской библиотеке в рамках акции в этот день запланировано сразу несколько ярких событий. В программе:

  • 10:00 — 17:00 — Информационная викторина "Этот странный Тургенев" в фойе библиотеки. Викторина раскроет молодым читателям малоизвестные факты из биографии писателя. Знакомство с человеческой стороной жизни классика позволит взглянуть на него не как на памятник, а как на живого человека со своими страстями и слабостями.
  • 12:00 — Литературное кафе "Закуски охотника" погрузит посетителей в обстановку барской усадьбы с ее разносолами и модными заморскими угощениями, которые встречаются на страницах романов Тургенева.
  • 13:00 — Литературный салон "На краю чужого гнезда" познакомит читателей с историей отношений Ивана Тургенева и французской певицы Полины Виардо, которая в огромной степени повлияла на жизнь и творчество писателя.

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