"Старший сын" Дениса Бокурадзе попал в лонг-лист "Золотой Маски"

Спектакль "Старший сын" Новокуйбышевского театра-студии "Грань" вошел в лонг-лист "Золотой Маски".

В списке "Самых заметных спектаклей сезона 2017-2018 по мнению экспертного совета" — около сотни драматических спектаклей со всей России.

Напомним, три года подряд спектакли Дениса Бокурадзе попадали в номинанты "Золотой Маски", два из них — "Корабль дураков" и "Король Лир" — получили награду за лучшую работу художника по костюмам.

Также этом году в номинантах "Золотой Маски" от Самарской области — балет "Эсмеральда" и его постановщик, главный балетмейстер Самарского театра оперы и балета Юрий Бурлака.