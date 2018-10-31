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Театр Культура

"Старший сын" Дениса Бокурадзе попал в лонг-лист "Золотой Маски"

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Спектакль "Старший сын" Новокуйбышевского театра-студии "Грань" вошел в лонг-лист "Золотой Маски".

В списке "Самых заметных спектаклей сезона 2017-2018 по мнению экспертного совета" — около сотни драматических спектаклей со всей России.

Напомним, три года подряд спектакли Дениса Бокурадзе попадали в номинанты "Золотой Маски", два из них — "Корабль дураков" и "Король Лир" — получили награду за лучшую работу художника по костюмам.

Также этом году в номинантах "Золотой Маски" от Самарской области — балет "Эсмеральда" и его постановщик, главный балетмейстер Самарского театра оперы и балета Юрий Бурлака.

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