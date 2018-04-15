Театр-студия "Грань" получил вторую "Золотую Маску"

Театр-студия "Грань" из Новокуйбышевска получил "Золотую Маску" за лучшую работу художника по костюмам в драматическом театре.
Главной театральной наградой России отмечены костюмы Елены Соловьевой в спектакле Дениса Бокурадзе "Король Лир".
Напомним, в прошлом году Елена Соловьева получила "Золотую Маску" в той же номинации — за костюмы к спектаклю "Корабль дураков".
Церемония вручения национальной театральной премии "Золотая Маска"-2018 прошла вечером 15 апреля. Запись можно будет увидеть на телеканале "Культура" во вторник, 17 апреля.
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!