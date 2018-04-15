Театр-студия "Грань" получил вторую "Золотую Маску"

Театр-студия "Грань" из Новокуйбышевска получил "Золотую Маску" за лучшую работу художника по костюмам в драматическом театре.

Главной театральной наградой России отмечены костюмы Елены Соловьевой в спектакле Дениса Бокурадзе "Король Лир".

Напомним, в прошлом году Елена Соловьева получила "Золотую Маску" в той же номинации — за костюмы к спектаклю "Корабль дураков".

Церемония вручения национальной театральной премии "Золотая Маска"-2018 прошла вечером 15 апреля. Запись можно будет увидеть на телеканале "Культура" во вторник, 17 апреля.