Экс-владельцам "Самарского комбикормового завода" удалось избежать субсидиарной ответственности

Конкурсному управляющему ОАО "Самарский комбикормовый завод" (СКЗ) Виктору Богданову не удалось привлечь к субсидиарной ответственности лиц, контролировавших предприятие, пишет "Самарское обозрение".

Арбитражный суд Самарской области оставил соответствующее заявление Богданова без удовлетворения.

Управляющий адресовал свои претензии бывшим руководителям и учредителям комбикормового завода, входившего в холдинг "Аликор", Михаилу Терентьеву, Евгению Афанасьеву, Дмитрию Рогожину, Дмитрию Ситкину и Алексею Неустроеву. К делу подключилось ООО "Доминант", заявившее о привлечении к субсидиарной ответственности Альберта Гейса, Андрея Баева, Павла Соколова и Александра Дубровского.

Изначальный размер требований превышал 180 млн руб., впоследствии его уменьшили до 16,5 млн. Однако арбитражный суд счел претензии необоснованными.