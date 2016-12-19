Экс-владельцам "Самарского комбикормового завода" удалось избежать субсидиарной ответственности

Конкурсному управляющему ОАО "Самарский комбикормовый завод" (СКЗ) Виктору Богданову не удалось привлечь к субсидиарной ответственности лиц, контролировавших предприятие, пишет "Самарское обозрение".
Арбитражный суд Самарской области оставил соответствующее заявление Богданова без удовлетворения.
Управляющий адресовал свои претензии бывшим руководителям и учредителям комбикормового завода, входившего в холдинг "Аликор", Михаилу Терентьеву, Евгению Афанасьеву, Дмитрию Рогожину, Дмитрию Ситкину и Алексею Неустроеву. К делу подключилось ООО "Доминант", заявившее о привлечении к субсидиарной ответственности Альберта Гейса, Андрея Баева, Павла Соколова и Александра Дубровского.
Изначальный размер требований превышал 180 млн руб., впоследствии его уменьшили до 16,5 млн. Однако арбитражный суд счел претензии необоснованными.
Последние комментарии
ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.
уничтожали лобстеров путём поедания? )))
отравленные поди))