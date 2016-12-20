В Самаре мужчина убил брата, после чего выпрыгнул с балкона девятого этажа

Стали известны подробности инцидента, произошедшего 19 декабря на пр. Кирова в Самаре, где один мужчина получил ножевое ранение, а второй выпал из окна.
Напомним, "скорая помощь" приезжала в квартиру в Промышленном районе. Там врачи констатировали смерть одного мужчины от ножевого ранения. Другого пострадавшего, выпавшего с девятого этажа, медики с политравмой в состоянии шока доставили в больницу.
По данным источника в правоохранительных органах, около 3:30 два брата выпивали в подъезде дома на пр. Кирова. Завязалась ссора, и один из них ударил ножом другого. Травма оказалась смертельной, 26-летний парень скончался на месте. Поняв, что натворил, старший брат вернулся к себе в квартиру на девятом этаже, вышел на балкон и спрыгнул вниз. Так погиб 32-летний мужчина. Оба брата были гражданами Узбекистана.
По факту смерти младшего возбуждено уголовное дело по ст. "Убийство".
Последние комментарии
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.
Т.е. Арарат Кещян)
Нижнее фото Мартиросян ?))