В Самаре мужчина убил брата, после чего выпрыгнул с балкона девятого этажа

Стали известны подробности инцидента, произошедшего 19 декабря на пр. Кирова в Самаре, где один мужчина получил ножевое ранение, а второй выпал из окна.

Напомним, "скорая помощь" приезжала в квартиру в Промышленном районе. Там врачи констатировали смерть одного мужчины от ножевого ранения. Другого пострадавшего, выпавшего с девятого этажа, медики с политравмой в состоянии шока доставили в больницу.

По данным источника в правоохранительных органах, около 3:30 два брата выпивали в подъезде дома на пр. Кирова. Завязалась ссора, и один из них ударил ножом другого. Травма оказалась смертельной, 26-летний парень скончался на месте. Поняв, что натворил, старший брат вернулся к себе в квартиру на девятом этаже, вышел на балкон и спрыгнул вниз. Так погиб 32-летний мужчина. Оба брата были гражданами Узбекистана.

По факту смерти младшего возбуждено уголовное дело по ст. "Убийство".