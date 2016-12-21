Облизбирком предлагает использовать сеть передачи данных правительства области для ГАС "Выборы"

Региональная избирательная комиссия обратилась к губернатору Самарской области с предложением рассмотреть вопрос технической возможности совместного использования телекоммуникационных ресурсов в единой сети передачи данных правительства Самарской области.
Вопрос технической модернизации сети передачи данных государственной автоматизированной системы "Выборы" (ГАС "Выборы") - один из приоритетных в работе нового состава избирательной комиссии Самарской области. Этот вопрос был рассмотрен на первом заседании избиркома.
Переход на цифровые каналы связи существенно повысит скорость передачи данных в региональном сегменте ГАС "Выборы" и упростит работу по обмену информацией с самыми отдаленными районами области. Сейчас облизбирком ожидает решения руководства Самарской области.
Напомним, 19 декабря президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой, на которой в том числе была затронута тема технического перевооружения организаторов выборов. По словам руководителя ЦИК РФ, 52 региона уже перешли на цифровые каналы связи, а в скором времени установку федерального центра должны реализовать во всех субъектах РФ.
Последние комментарии
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.