Облизбирком предлагает использовать сеть передачи данных правительства области для ГАС "Выборы"

Региональная избирательная комиссия обратилась к губернатору Самарской области с предложением рассмотреть вопрос технической возможности совместного использования телекоммуникационных ресурсов в единой сети передачи данных правительства Самарской области.

Вопрос технической модернизации сети передачи данных государственной автоматизированной системы "Выборы" (ГАС "Выборы") - один из приоритетных в работе нового состава избирательной комиссии Самарской области. Этот вопрос был рассмотрен на первом заседании избиркома.

Переход на цифровые каналы связи существенно повысит скорость передачи данных в региональном сегменте ГАС "Выборы" и упростит работу по обмену информацией с самыми отдаленными районами области. Сейчас облизбирком ожидает решения руководства Самарской области.

Напомним, 19 декабря президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой, на которой в том числе была затронута тема технического перевооружения организаторов выборов. По словам руководителя ЦИК РФ, 52 региона уже перешли на цифровые каналы связи, а в скором времени установку федерального центра должны реализовать во всех субъектах РФ.