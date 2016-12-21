16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Облизбирком предлагает использовать сеть передачи данных правительства области для ГАС "Выборы" Вадим Михеев избран председателем избирательной комиссии Самарской области ЦИК рекомендовал Вадима Михеева на пост председателя облизбиркома Губернатор утвердил половину состава облизбиркома Вадим Михеев принял участие в научно-практической конференции ЦИК РФ

Выборы Власть и политика

Облизбирком предлагает использовать сеть передачи данных правительства области для ГАС "Выборы"

Авторы:
Читали: 88
Версия для печати

Региональная избирательная комиссия обратилась к губернатору Самарской области с предложением рассмотреть вопрос технической возможности совместного использования телекоммуникационных ресурсов в единой сети передачи данных правительства Самарской области.

Вопрос технической модернизации сети передачи данных государственной автоматизированной системы "Выборы" (ГАС "Выборы") - один из приоритетных в работе нового состава избирательной комиссии Самарской области. Этот вопрос был рассмотрен на первом заседании избиркома.

Переход на цифровые каналы связи существенно повысит скорость передачи данных в региональном сегменте ГАС "Выборы" и упростит работу по обмену информацией с самыми отдаленными районами области. Сейчас облизбирком ожидает решения руководства Самарской области.

Напомним, 19 декабря президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой, на которой в том числе была затронута тема технического перевооружения организаторов выборов. По словам руководителя ЦИК РФ, 52 региона уже перешли на цифровые каналы связи, а в скором времени установку федерального центра должны реализовать во всех субъектах РФ.

Имеются противопоказания
Опрос от Глазной клиники Бранчевского

У меня ухудшилось зрение. Для улучшения зрения я выберу:

архив опросов

Какие методы борьбы с терроризмом наиболее действенны?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

михаил вдовин 08 августа 2015 06:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 09:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

Александр Малышев 14 сентября 2014 23:00 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...

михаил вдовин 14 сентября 2014 20:03 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Работать надо лучше, тогда и народ потянется.

михаил вдовин 14 сентября 2014 20:02 Член УИК №3028 с правом решающего голоса отстранен от работы

Сурово. Но справедливо.

Фото на сайте

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

В Ленинском районе Самары продолжается предварительное народное голосование "Единой России"

В Ленинском районе Самары продолжается предварительное народное голосование "Единой России"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1