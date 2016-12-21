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Дмитрий Малюков: "Аренда офисов и бизнес-площадей в Самаре в 2017 году продолжит дешеветь"

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Заместитель председателя - руководитель Регионального сервисного центра Поволжского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Малюков ответил на вопросы Волга Ньюс и рассказал, почему падает стоимость аренды недвижимости, почему сегодня выгоднее снимать помещения, а не покупать их и какими критериями руководствуется Сбербанк при выборе места для нового отделения.

Дмитрий Малюков: "Аренда офисов и бизнес-площадей в Самаре в 2017 году продолжит дешеветь" Дмитрий Малюков: "Аренда офисов и бизнес-площадей в Самаре в 2017 году продолжит дешеветь"

- Отделения Сбербанка в последнее время довольно часто меняют внешний вид, месторасположение. С чем это связано?

- Главным трендом последних лет для Сбербанка стала оптимизация и повышение эффективности. Эта тенденция коснулась и фонда недвижимости. Меняются подходы к ведению бизнеса и к работе с клиентами. Сегодня банк перестал делать основную ставку на расширение физического присутствия на рынке, все больше развивая удаленные каналы обслуживания и различные онлайн-сервисы.

Что касается внешнего вида, то еще несколько лет назад считалось, что отделение банка - это обязательно кассы, перегородки, высокие стойки, узкие окошки... Сейчас формат общения с клиентом изменился: пространство стало открытым, барьеры ушли, место касс частично заняли терминалы самообслуживания. Это привело в том числе к изменению нормативов по площади отделений: они сократились на 30%.

Кроме того, бизнес переезжает, перемещается в более удобные локации - на красные линии, перекрестки, ближе к транспортным узлам и пешеходным потокам. За 2015-2016 годы свое местоположение сменили 20% отделений Сбербанка, и эта тенденция будет сохраняться. Таким образом, количество отделений нового формата увеличивается, но при этом их площади уменьшаются.

- А как обстоит дело с расходами на аренду? Насколько они существенны?

- Это достаточно существенная статья расходов, и мы нацелены на ее сокращение (правильнее даже будет назвать это приведением их в соответствие текущим рыночным условиям). За минувший год расходы на аренду в целом сократились на 20%.

Это общемировая тенденция - меньше вкладывать в основные фонды и больше - в развитие технологий.

Сейчас для нас главное - учитывать потребности бизнеса, выбирать правильно расположенное и максимально технически готовое к аренде и реконструкции помещение.

- Как сегодня развивается рынок арендной недвижимости в Самаре?

- Если несколько лет назад рынок аренды был рынком арендодателя, то сейчас ситуация в корне изменилась - он стал рынком арендатора. Общая тенденция - предложение растет, а ставки падают.
В целом за два года в Самаре ставки на аренду офисов упали на 30-40%, на аренду бизнес-площадей - на 20-25%. И этот тренд в ближайшие годы, видимо, сохранится. Сегодня на рынок выходят новые помещения с лучшими техническими характеристиками по конкурентоспособной цене, и арендатору есть из чего выбирать - так, например, сейчас мы выбираем новое место для одного из отделений, и у нас как минимум три подходящих предложения в интересующей нас локации.

- Насколько строгие требования к помещениям предъявляет Сбербанк?

- С 2014 года мы активно применяем понятие "коэффициент технической готовности" помещения. Он учитывает более 70 параметров, среди которых - свободная планировка, состояние стен, фундамента, перекрытий, существующая отделка, наличие технических систем, энерговооруженность (50-70 кВт мощности) и другие. Если общий коэффициент получается низким, то помещение даже не рассматривается. Если помещение соответствует нашим требованиям, после этого мы оцениваем предлагаемую арендную ставку и ее соответствие рынку.

- Что выгоднее - арендовать бизнес-площади или выкупать их в собственность? Насколько эффективно вкладывать средства в ремонт, а потом уходить из помещения?

- Из точек продаж Сбербанка, соответствующих новому формату, около 90% - арендованные площади. В подавляющем большинстве случаев арендовать помещение более эффективно, нежели приобретать его в собственность.

Даже с учетом всех затрат на ремонт в портфель Сбербанка, в соответствии с внутренними ограничениями, не попадали объекты с окупаемостью свыше пяти лет. Поэтому, если точка работает три-четыре года, то, как правило, она себя уже окупила и мы можем совершенно спокойно, без потерь уйти в более привлекательное место. Нередко мы так и делаем - в случае, если меняется формат бизнеса или помещение перестает быть конкурентоспособным по цене.

В среднем, рыночной ставке на аренду в Самаре сейчас не соответствует около 30% помещений, а значит, необходимо привести эту ситуацию к норме. Уже понятно, что в 2017 году в Самаре могут изменить свою локацию как минимум 20 отделений Сбербанка.

Сбербанк - один из немногих игроков, которые сейчас системно работают с рынком недвижимости и, безусловно, влияют на него. Наша главная цель - не просто снизить арендную ставку любой ценой, а сделать расходы максимально эффективными и соответствующими текущим рыночным условиям. В новом году мы продолжим работать в этом направлении.

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