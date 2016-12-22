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Преступления Происшествия

Ольга Черкес вышла на свободу под залог в 3 млн рублей

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Жена известного самарско-питерского бизнесмена Александра Цейтлина Ольга Черкес, которую обвиняли в налоговых махинациях, спустя год нахождения под стражей возвращена на свободу под залог в 3 млн руб., сообщает "Самарское обозрение".

Официальной причиной освобождения Черкес называется переквалификация дела на более мягкую статью. 

Напомним, Ольга Черкес попала за решетку осенью 2015 года. Ее арестовали в рамках расследования уголовного дела, связанного с деятельностью санкт-петербургского ЗАО "Базис", входящего в холдинг "Цветметсервис" Александра Цейтлина. Тогда сразу на нескольких предприятиях группы "ЦМС" прошли масштабные обыски и выемки, в том числе и в Самарской области.

В результате были задержаны, а затем арестованы директор ЗАО "Базис" Владислав Глумов, а также супруга Александра Цейтлина - Ольга Черкес. Им инкриминировалось преступление в налоговой сфере - незаконное возмещение НДС в размере 180 млн рублей.

Несмотря на то что Ольге Черкес и Владиславу Глумову предъявлено обвинение по статье "Мошенничество", как неоднократно заявляли представители заключенных, в течение всего года следственная работа непосредственно с обвиняемыми велась неспешно, непосредственно допросов, очных ставок и так далее практически не осуществлялось.

Ситуация внезапно изменилась в лучшую для обвиняемых сторону в декабре 2016 года. Как сообщил представитель Черкес и Глумова, генеральный директор юридического бюро "Аркон" Дмитрий Ларионов, "обоих обвиняемых отпустили на свободу". Более того, Ольга Черкес уже вернулась в Самару.

"Освобождение Черкес и Глумова объясняется тем, что уголовное дело переквалифицировано по другой статье. Черкес и Глумов проходят по-прежнему обвиняемыми, однако теперь им инкриминируется не мошенничество, а неуплата налогов. Она не подразумевает такой меры пресечения, как заключение под стражу", - отметил Ларионов.

Интересно, что инициатива по смене меры пресечения исходила от Следственного комитета России по Санкт-Петербургу, который до того занимал максимально жесткую позицию, настаивая на продлении сроков ареста.

На данный момент срок следственных мероприятий продлен до 1 марта 2017 года. Пока же Глумов и Черкес отпущены под залог. Как пояснили в СК по Санкт-Петербургу, за возможность выйти на свободу Черкес и Глумову пришлось внести по 3 млн рублей каждому

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