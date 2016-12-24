Резиденты ОЭЗ "Тольятти" признаны одними из лучших поставщиков АвтоВАЗа

Резиденты особой экономической зоны "Тольятти" вошли в число лучших поставщиков АвтоВАЗа, сообщила пресс-служба ОЭЗ.
В десятку лидеров вошла компания "Эдша Тольятти", работающая в ОЭЗ с марта 2016 года.
Производство "Сано Волга", размещенное пока на арендованных площадях, названо полностью соответствующим критериям оценки крупнейшего автосборочного предприятия России.
Заслуги резидентов ОЭЗ были отмечены в ходе конференции поставщиков ПАО "АвтоВАЗ", прошедшей 21 декабря в здании заводоуправления и собравшей под своей эгидой представителей большинства поставщиков Волжского автозавода. Часть этих компаний работает в ОЭЗ "Тольятти".
Сейчас пять резидентов экономической зоны поставляют свои автокомпоненты для нужд альянса АвтоВАЗ-Renault-Nissan: "Нобель Автомотив Русия", "СИЕ АУТОМОТИВ РУС", "Хай-Лекс Рус", "Атсумитек Тойота Цусе Рус", "Эдша Тольятти". Это дочерние структуры крупных зарубежных компаний, бренды которых известны по всему миру. В целом же в проекте зарегистрировано 12 резидентов из автомобильной отрасли, формирующие мощный кластер в рамках одной площадки.
"Развитие базы локальных и локализованных поставщиков является для нас приоритетной задачей, — отметил во время конференции президент АвтоВАЗа Николя Мор. — В соответствии с политикой Альянса Renault-Nissan мы заинтересованы в наращивании компетенций наших местных партнеров. Развитие площадок производства автокомпонентов по соседству с АвтоВАЗом дает неоспоримые преимущества в обеспечении сроков поставок, достижения оптимальной цены и оперативной обратной связи по качеству".
Последние комментарии
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!
Слабый надзор-отсюда и последствия. То некрополь под развлекаловку, то....Печалька(
Видно откуда ушки растут.
Надеюсь не высотки в духе Баранникова?