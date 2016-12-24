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Экономика и бизнес

Резиденты ОЭЗ "Тольятти" признаны одними из лучших поставщиков АвтоВАЗа

ТОЛЬЯТТИ. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Резиденты особой экономической зоны "Тольятти" вошли в число лучших поставщиков АвтоВАЗа, сообщила пресс-служба ОЭЗ.

В десятку лидеров вошла компания "Эдша Тольятти", работающая в ОЭЗ с марта 2016 года.

Производство "Сано Волга", размещенное пока на арендованных площадях, названо полностью соответствующим критериям оценки крупнейшего автосборочного предприятия России.

Заслуги резидентов ОЭЗ были отмечены в ходе конференции поставщиков ПАО "АвтоВАЗ", прошедшей 21 декабря в здании заводоуправления и собравшей под своей эгидой представителей большинства поставщиков Волжского автозавода. Часть этих компаний работает в ОЭЗ "Тольятти".

Сейчас пять резидентов экономической зоны поставляют свои автокомпоненты для нужд альянса АвтоВАЗ-Renault-Nissan: "Нобель Автомотив Русия", "СИЕ АУТОМОТИВ РУС", "Хай-Лекс Рус", "Атсумитек Тойота Цусе Рус", "Эдша Тольятти". Это дочерние структуры крупных зарубежных компаний, бренды которых известны по всему миру. В целом же в проекте зарегистрировано 12 резидентов из автомобильной отрасли, формирующие мощный кластер в рамках одной площадки.

"Развитие базы локальных и локализованных поставщиков является для нас приоритетной задачей, — отметил во время конференции президент АвтоВАЗа Николя Мор. — В соответствии с политикой Альянса Renault-Nissan мы заинтересованы в наращивании компетенций наших местных партнеров. Развитие площадок производства автокомпонентов по соседству с АвтоВАЗом дает неоспоримые преимущества в обеспечении сроков поставок, достижения оптимальной цены и оперативной обратной связи по качеству".

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