АвтоВАЗ провел конференцию поставщиков предприятия

ПАО "АвтоВАЗ" совместно с ООО "АвтоВАЗ-Рено-Ниссан закупочная организация" (АРНЗО, ARNPO) в среду, 21 декабря, провели конференцию поставщиков предприятия. Об этом сообщил пресс-центр АвтоВАЗа.

В мероприятии приняли участие помощник полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев, главный федеральный инспектор по Самарской области аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО Сергей Чабан, заместитель председателя правительства Самарской области — министр промышленности и технологий Самарской области Сергей Безруков, президент ПАО "АвтоВАЗ" Николя Мор, руководители компаний-производителей автокомпонентов и материалов, действующие поставщики АвтоВАЗа и Альянса Renault-Nissan.

Основными вопросами, рассмотренными в ходе мероприятия, стали повышение эффективности взаимодействия локальных поставщиков с АвтоВАЗом, соответствие цепочки поставок автокомпонентов принципам Monozukuri — бесперебойность, качество, оптимизация затрат.

"Развитие базы локальных и локализованных поставщиков является для нас приоритетной задачей. В соответствии с политикой Альянса Renault-Nissan мы заинтересованы в наращивании компетенций наших местных партнеров. Развитие площадок производства автокомпонентов по соседству с АвтоВАЗом дает неоспоримые преимущества в обеспечении сроков поставок, достижения оптимальной цены и оперативной обратной связи по качеству. Мы только приветствуем такую организацию производства. Уверен, при поддержке региональных и федеральных властей, нашему активному участию, локальные поставщики смогут уверенно работать, развивать свой бизнес и производить автокомпоненты, отвечающие самым строгим международным стандартам", - заявил в ходе встречи Николя Мор.