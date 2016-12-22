АвтоВАЗ провел конференцию поставщиков предприятия

ПАО "АвтоВАЗ" совместно с ООО "АвтоВАЗ-Рено-Ниссан закупочная организация" (АРНЗО, ARNPO) в среду, 21 декабря, провели конференцию поставщиков предприятия. Об этом сообщил пресс-центр АвтоВАЗа.
В мероприятии приняли участие помощник полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев, главный федеральный инспектор по Самарской области аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО Сергей Чабан, заместитель председателя правительства Самарской области — министр промышленности и технологий Самарской области Сергей Безруков, президент ПАО "АвтоВАЗ" Николя Мор, руководители компаний-производителей автокомпонентов и материалов, действующие поставщики АвтоВАЗа и Альянса Renault-Nissan.
Основными вопросами, рассмотренными в ходе мероприятия, стали повышение эффективности взаимодействия локальных поставщиков с АвтоВАЗом, соответствие цепочки поставок автокомпонентов принципам Monozukuri — бесперебойность, качество, оптимизация затрат.
"Развитие базы локальных и локализованных поставщиков является для нас приоритетной задачей. В соответствии с политикой Альянса Renault-Nissan мы заинтересованы в наращивании компетенций наших местных партнеров. Развитие площадок производства автокомпонентов по соседству с АвтоВАЗом дает неоспоримые преимущества в обеспечении сроков поставок, достижения оптимальной цены и оперативной обратной связи по качеству. Мы только приветствуем такую организацию производства. Уверен, при поддержке региональных и федеральных властей, нашему активному участию, локальные поставщики смогут уверенно работать, развивать свой бизнес и производить автокомпоненты, отвечающие самым строгим международным стандартам", - заявил в ходе встречи Николя Мор.
Последние комментарии
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.
На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.