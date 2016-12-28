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Законотворчество Экономическая политика

Заказчик "Самара Арены" получит налоговые льготы до 2018 года

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На пленарном заседании Самарской губдумы 27 декабря в двух чтениях приняты поправки в ст. 4 регионального закона о налоге на имущество организаций.

Министр спорта области Дмитрий Шляхтин рассказал, что планируется ввести новую льготную категорию налогоплательщиков.

Это организации, у которых на балансе в качестве основных средств учитываются стадионы вместимостью не менее 44 тыс. зрительских мест для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Ставку налога на имущество для таких организаций предлагается установить в размере 0%.

Срок действия льготы — с 1 января 2017 г. до 31 декабря 2018 года.

Напомним, по информации ведомства, такие изменения не скажутся на доходах областного бюджета, так как поступления налога на имущество от стадиона для проведения ЧМ-2018 не были запланированы в 2017–2018 гг. и будут распространяться на вновь создаваемую налоговую базу.

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Ракитин,Киселев-вы в пустыне живете? А САМАРЧАНЕ выросли на Волге.И катер для них не роскошь,а отдых на природе с семьей.Убавьте свои зарплаты и откаты за голосование-сумма получится внушительнее,правда в бюджет все равно не попадет.И такой вопрос без обсуждения народом вы принимать не в праве.Оренбурскую область в пример привели еще Сахару назовите.

Клавдия Латышева 23 июня 2015 04:58 В Самаре увеличат расстояние между точками продажи спиртного и соцобъектами до 100 метров

И сократите пожалуйста их количество. А то в каждом жилом доме горилки.пленные напитки, аптеки.магниты и пятерлчки

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а могут и НЕ увеличиться...

Папа Римский 04 декабря 2014 17:13 Общественная комиссия губдумы поддержала запрет на строительство на месте сожженных домов

Неумные—или хуже? У нас же так весь город пожарищами зиять годами будет!!! Или кто-то наивно думает, что муниципалитет, "задрав штаны", сразу бросится благоустраивать пепелища???

Александр Ридель 27 октября 2014 21:29 Муниципалитетам рекомендуют установить ставку налога на имущество в 0,3% от кадастровой стоимости

Посудили уже. Налог вырастет в 20 раз. Обычная 2 комнатная хрущевка. В этом году заплатили 300 рублей. По кадастровой стоимости 0,3% это будет 6000!

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