Заказчик "Самара Арены" получит налоговые льготы до 2018 года

На пленарном заседании Самарской губдумы 27 декабря в двух чтениях приняты поправки в ст. 4 регионального закона о налоге на имущество организаций.
Министр спорта области Дмитрий Шляхтин рассказал, что планируется ввести новую льготную категорию налогоплательщиков.
Это организации, у которых на балансе в качестве основных средств учитываются стадионы вместимостью не менее 44 тыс. зрительских мест для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Ставку налога на имущество для таких организаций предлагается установить в размере 0%.
Срок действия льготы — с 1 января 2017 г. до 31 декабря 2018 года.
Напомним, по информации ведомства, такие изменения не скажутся на доходах областного бюджета, так как поступления налога на имущество от стадиона для проведения ЧМ-2018 не были запланированы в 2017–2018 гг. и будут распространяться на вновь создаваемую налоговую базу.
Последние комментарии
Ракитин,Киселев-вы в пустыне живете? А САМАРЧАНЕ выросли на Волге.И катер для них не роскошь,а отдых на природе с семьей.Убавьте свои зарплаты и откаты за голосование-сумма получится внушительнее,правда в бюджет все равно не попадет.И такой вопрос без обсуждения народом вы принимать не в праве.Оренбурскую область в пример привели еще Сахару назовите.
И сократите пожалуйста их количество. А то в каждом жилом доме горилки.пленные напитки, аптеки.магниты и пятерлчки
а могут и НЕ увеличиться...
Неумные—или хуже? У нас же так весь город пожарищами зиять годами будет!!! Или кто-то наивно думает, что муниципалитет, "задрав штаны", сразу бросится благоустраивать пепелища???
Посудили уже. Налог вырастет в 20 раз. Обычная 2 комнатная хрущевка. В этом году заплатили 300 рублей. По кадастровой стоимости 0,3% это будет 6000!