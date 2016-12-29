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Пищевая промышленность АПК и пищепром

Жителям области рекомендуется воздержаться от покупки пивных напитков "ЛВЗ "Оша"

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области поступила информация из Росалкогольрегулирования о выявлении нелегального оборота алкогольной продукции (пивные напитки), произведенной под брендом ООО "ЛВЗ "Оша", сообщает пресс-служба мэрии Тольятти.

Фото: пресс-служба мэрии Тольятти

Данная продукция закупалась во втором квартале 2016 г., реализовывалась, и, возможно, реализуется в настоящее время региональными розничными организациями и индивидуальными предпринимателями на территории Самарской области.

Оборот пивных напитков осуществлялся через цепочку оптовых организаций, первым звеном в которых значатся ООО "Рост-Алко"  и ООО "Алкоторг".

По информации Росалкогольрегулирования, а также "ЛВЗ "Оша", этим организациям не производились поставки данных пивных напитков.

Наличие в разделах "Б" справок, прилагаемых к товарно-транспортным накладным на пивные напитки "ЛВЗ "Оша", сведений о движении данной алкогольной продукции через "Рост-Алко" и "Алкоторг" подтверждает факт ее нахождения в нелегальном обороте.

Последствия присутствия этой продукции на прилавках магазинов могут нести в себе угрозу для здоровья потребителей, которым никто не гарантирует качество пивных напитков.

Таким образом, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пивных напитков под брендом "ЛВЗ "Оша", могут реализовывать нелегальную алкогольную продукцию.

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И что дальше?

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Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.

Макс Кошкин 08 июля 2015 12:04 Ольга Гольчикова: "Если будет принят закон об ограничении продажи пива в ПЭТ-упаковке свыше 0,5 л - потери самарского филиала "Балтики" будут значительными"

Раз уж «Балтика» прогнулась, то для меньших брендов уж точно ничего хорошего это не предвещает. Да и небольшие личные пивоварни такими темпами либо перейдут под нелегальные, либо будут закупать эти стеклянные бутылки втридорога, откуда у них будет свое производство стекла? Товар как был пивом, так и остался тем же самым пивом, правда, теперь дороже. Эдак на половину стоимости. Но это еще не все. Как уже отметили в статье, в глубинке у нас, скорее всего, начнет процветать бизнес «дешевого пойла», самогончики там всякие и другие алкогольные напитки с относительно большим градусом. Так и заменим пиво, которое как бы депутаты не хотели, но производится под контролем качества, по стандартам, на какую-то левую муть. Отличная вообще идея – начать переписывать правила для работающего бизнеса в не самое легкое время. Вместо того чтобы поощрять рынки, которые поддерживают регионы (и другие отрасли), у нас, наоборот, ради каких-то идеологических принципов, только хуже делают. Вот кому эти идеологии нужны будут, когда люди работу потеряют, или станут получать меньше? Все это усугубляется тем фактом, что вся эта идеология держится на каких-то неведанных источниках и прочей ерунде, а полноценные исследования, которые уже не раз проводились, наоборот проигнорированы. Как и текущие ГОСТы и стандарты качества, которые непонятно зачем вообще выдавались, раз не отвечают требованиям депутатов. Переписывание истории, товарищи.

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