Жителям области рекомендуется воздержаться от покупки пивных напитков "ЛВЗ "Оша"

В министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области поступила информация из Росалкогольрегулирования о выявлении нелегального оборота алкогольной продукции (пивные напитки), произведенной под брендом ООО "ЛВЗ "Оша", сообщает пресс-служба мэрии Тольятти.

Данная продукция закупалась во втором квартале 2016 г., реализовывалась, и, возможно, реализуется в настоящее время региональными розничными организациями и индивидуальными предпринимателями на территории Самарской области.

Оборот пивных напитков осуществлялся через цепочку оптовых организаций, первым звеном в которых значатся ООО "Рост-Алко" и ООО "Алкоторг".

По информации Росалкогольрегулирования, а также "ЛВЗ "Оша", этим организациям не производились поставки данных пивных напитков.

Наличие в разделах "Б" справок, прилагаемых к товарно-транспортным накладным на пивные напитки "ЛВЗ "Оша", сведений о движении данной алкогольной продукции через "Рост-Алко" и "Алкоторг" подтверждает факт ее нахождения в нелегальном обороте.

Последствия присутствия этой продукции на прилавках магазинов могут нести в себе угрозу для здоровья потребителей, которым никто не гарантирует качество пивных напитков.

Таким образом, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пивных напитков под брендом "ЛВЗ "Оша", могут реализовывать нелегальную алкогольную продукцию.