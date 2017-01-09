В пос. Петра-Дубрава мужчина поджег дом, чтобы сжечь сожительницу

Пожар в частично расселенном доме в пос. Петра Дубрава оказался поджогом.
Напомним, сообщение о возгорании в экстренные службы поступило около 14:30 3 января. Горел двухэтажный частично расселенный дом. Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже здания и перешел на чердачные перекрытия, тушили его около полусотни человек.
На данный момент известно, что это был не несчастный случай.
По данным источника в правоохранительных органах, 27-летний мужчина, судимый за убийство, поджег дом после ссоры с сожительницей, надеясь, что она погибнет в огне. Женщина выжила, а в отношении предполагаемого поджигателя возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство.
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Ловить надо реальных наркоторговцев, а не больных наркоманов с дозой в пакетике
Угодовник плюс мигрант. Сладкая парочка.
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.