В пос. Петра-Дубрава мужчина поджег дом, чтобы сжечь сожительницу

Пожар в частично расселенном доме в пос. Петра Дубрава оказался поджогом.

Напомним, сообщение о возгорании в экстренные службы поступило около 14:30 3 января. Горел двухэтажный частично расселенный дом. Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже здания и перешел на чердачные перекрытия, тушили его около полусотни человек.

На данный момент известно, что это был не несчастный случай.

По данным источника в правоохранительных органах, 27-летний мужчина, судимый за убийство, поджег дом после ссоры с сожительницей, надеясь, что она погибнет в огне. Женщина выжила, а в отношении предполагаемого поджигателя возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство.