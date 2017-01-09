В Сызрани женщина попала в больницу после ссоры со знакомым

В Сызрани уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" возбудили по факту инцидента, произошедшего вечером 2 января на ул. С. Лазо. Его фигурантом стал 38-летний мужчина.

По данным источника в правоохранительных органах, он распивал спиртное с 37-летней женщиной, они поссорились, и мужчина жестоко избил ее.

Медики впоследствии диагностировали у нее серьезные травмы головы. При этом соседи не слышали никаких криков — избиение происходило достаточно тихо.

Женщина сейчас в больнице. Известно, что она злоупотребляет спиртным, из-за чего была лишена родительских прав.