В Сызрани женщина попала в больницу после ссоры со знакомым

В Сызрани уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" возбудили по факту инцидента, произошедшего вечером 2 января на ул. С. Лазо. Его фигурантом стал 38-летний мужчина.
По данным источника в правоохранительных органах, он распивал спиртное с 37-летней женщиной, они поссорились, и мужчина жестоко избил ее.
Медики впоследствии диагностировали у нее серьезные травмы головы. При этом соседи не слышали никаких криков — избиение происходило достаточно тихо.
Женщина сейчас в больнице. Известно, что она злоупотребляет спиртным, из-за чего была лишена родительских прав.
Последние комментарии
Ловить надо реальных наркоторговцев, а не больных наркоманов с дозой в пакетике
Угодовник плюс мигрант. Сладкая парочка.
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?
Употребление алкоголя и наркотиков является отягчающим обстоятельством, а не облегчающим.