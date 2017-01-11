Кредиторы "Аполло" намерены вернуть в конкурсную массу оборудование, проданное действующему "Роднику"

На собрании 9 января кредиторы ООО "Аполло" решили обязать конкурсного управляющего до 25-го числа обратиться в Арбитражный суд Самарской области с заявлениями о признании недействительным договора купли-продажи технологического оборудования, заключенного между ныне действующим ООО СК "Родник" и ООО СК "Родник" (переименовано в ООО "Аполло").

Сделка была совершена 27 августа 2014 года, почти сразу после того, как "Родник" ("Аполло") потерял лицензию. Тогда на предприятии прошли масштабные обыски, был выявлен ряд нарушений. Проверяющие нашли порядка 1,2 млн поддельных акцизных марок, а также 800 т неучтенного этилового спирта.

Росалкогольрегулирование отобрало лицензию у "Родника". Летом 2015 года в отношении самарского комбината было начато банкротство, в апреле он переименовался в "Аполло" и сменил адрес регистрации.

Тем временем в регионе по адресу производственных активов бывшего СК "Родник" было зарегистрировано новое одноименное ООО. В СМИ тогда сообщалось, что все активы банкротящейся компании могут быть уже на этом ООО.

В середине июля 2016 года пост руководителя комбината занял Павел Сметана из группы "Кристалл-Лефортово", собственник ликероводочных заводов в Курске и Мордовии. А уже в начале августа Сметана вошел в капитал компании, получив 49% долей в ООО "СК "Родник". 27 июля Росалкогольрегулирование возобновило лицензию на производство, хранение и поставки алкогольной продукции ООО "СК "Родник".

В то же время "Аполло" потеряло единственный актив в 400 тыс. литров спирта, который позволил бы частично рассчитаться с кредиторами, кому бывший оператор "Родника" задолжал более 1 млрд рублей.

Теоретически "Аполло" располагает 38 тыс. дал спиртосодержащей жидкости крепостью не менее 96,6% на сумму порядка 17,079 млн рублей. Жидкость была изъята в ноябре 2014 г. в рамках одного из уголовных дел, возбужденных после того, как на "Роднике" были обнаружены неучтенный этиловый спирт и фиктивные акцизные марки.

Уголовное дело впоследствии закрыли, однако назад свой спирт ООО "Аполло" так и не получило. Имущество передали на ответственное хранение ОАО "Росспиртпром", но с тех пор его никто не видел.

Теперь кредиторы решили вернуть в конкурсную массу банкрота проданное оборудование, а также более 13 млн руб., перечисленных "Аполло" на счет ООО "Мико Алко" за векселя по договору купли-продажи ценных бумаг. Кроме того, кредиторы намерены взыскать с инициатора банкротства "Родника" - ООО "Волга Маркет" - почти 60 млн руб., перечисленные последнему за некие комплектующие.