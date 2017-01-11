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Открыто скоростное движение "Самара-Ширяево" на воздушной подушке

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Самарское речное пассажирское предприятие" открыло скоростной маршрут "Самара — Ширяево" на судах на воздушной подушке.

Об этом сообщил сайт Департамента туризма Самарской области. Рейсы осуществляются по установленному расписанию на ежедневной основе.

Расписание движения амфибийных катеров по маршруту "Самара-Ширяево" в межнавигационный период с 9 января доступны на сайте ООО "СРПП".

Продолжительность одного рейса — 1 час.

Открыта предварительная продажа билетов в оба направления в кассе речного вокзала.

Подробная информация по тел. 8 (846) 222-93-37, +79170114221

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