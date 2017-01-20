Жители Богатовского района просят возобновить автобусный маршрут Самара - Богатое - Самара

На заседании комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи 19 января было рассмотрено обращение жителей Богатовского района по вопросам транспортного обслуживания.
В с. Богатое проживает 7,2 тыс. человек, что составляет почти половину населения Богатовского района. Большинство жителей работают и учатся в Самаре. В выходные и рабочие дни их перевозку обеспечивает автобусный маршрут №516, но на нем не хватает транспорта.
Еще одна проблема касается автостанции. Раньше она располагалась на территории села, но потом на торгах территория ушла под строительство торгового центра.
Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин отметил, что буквально на днях в ведомстве был рассмотрен этот вопрос.
"Есть инвестор, который готов построить из легких конструкций временный павильон и рассмотреть с учетом мнений жителей движение общественного транспорта", - сообщил он.
Кроме того, решено направить в министерство предложение о возобновлении маршрута для регулярных перевозок Самара - Богатое - Самара, а также об увеличении количества автобусов на маршруте №516.
Последние комментарии
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.
Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.
Не вводите общественность в заблуждение! Прочитайте решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.
Сколько можно жевать эту тему ? Как с канатной дорогой через Волгу в свое время.