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Транспорт Транспорт и связь

Жители Богатовского района просят возобновить автобусный маршрут Самара - Богатое - Самара

БОГАТОЕ. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На заседании комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи 19 января было рассмотрено обращение жителей Богатовского района по вопросам транспортного обслуживания.

В с. Богатое проживает 7,2 тыс. человек, что составляет почти половину населения Богатовского района. Большинство жителей работают и учатся в Самаре. В выходные и рабочие дни их перевозку обеспечивает автобусный маршрут №516, но на нем не хватает транспорта.

Еще одна проблема касается автостанции. Раньше она располагалась на территории села, но потом на торгах территория ушла под строительство торгового центра.

Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин отметил, что буквально на днях в ведомстве был рассмотрен этот вопрос.

"Есть инвестор, который готов построить из легких конструкций временный павильон и рассмотреть с учетом мнений жителей движение общественного транспорта", - сообщил он.

Кроме того, решено направить в министерство предложение о возобновлении маршрута для регулярных перевозок Самара - Богатое - Самара, а также об увеличении количества автобусов на маршруте №516.

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