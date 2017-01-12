Роскосмос назвал причиной падения "Прогресса" нарушение технологической сборки "Союза-У"

В среду, 11 января, аварийная комиссия Роскосмоса рассмотрела результаты работы специалистов, изучивших нештатную ситуацию, возникшую при запуске 1 декабря 2016 г. ТГК "Прогресс МС-04" с космодрома Байконур, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Напомним, в результате аварии произошло нештатное механическое разделение третьей ступени ракеты-носителя (РН) "Союза-У" и транспортного грузового корабля (ТГК) "Прогресс МС-04" на высоте 190 км над безлюдной местностью в Туве, большинство фрагментов аппарата сгорело в атмосфере.

Члены аварийной комиссии установили следующее: наиболее вероятная причина аварии — вскрытие бака "О" третьей ступени РН в результате воздействия элементов, возникших при разрушении двигателя 11Д55 вследствие возгорания и дальнейшего разрушения насоса окислителя.

Причиной возгорания насоса окислителя могло стать возможное попадание посторонних частиц в полость насоса либо возможное нарушение технологии сборки двигателя 11Д55 (несоответствие зазоров между шнеком и втулкой; между плавающими кольцами и крыльчаткой, возможный дисбаланс и биение ротора). Дефект, имеющий производственный характер, проявился в полете.

В ближайшее время в установленном порядке будет представлен план первоочередных мероприятий на предприятиях и в организациях ракетно-космической отрасли по обеспечению безопасного запуска ТГК "Прогресс МС-05".