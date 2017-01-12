В Шигонах женщину подозревают в убийстве гостьи

В среду, 11 января, около 17:30 в доме на ул. Революционной с. Шигоны был обнаружен труп 55-летней женщины с колотой раной на шее.
Потерпевшая, ранее судимая за кражи, не имеющая постоянного места жительства и работы, временно проживала по этому адресу у 54-летней Галины Б.
По версии полиции, хозяйка дома, которая также нигде не работает, во время распития спиртного поссорилась с гостьей и ударила ее ножом.
Последние комментарии
Контроль везде необходим.
Ловить надо реальных наркоторговцев, а не больных наркоманов с дозой в пакетике
Угодовник плюс мигрант. Сладкая парочка.
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?