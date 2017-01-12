В Шигонах женщину подозревают в убийстве гостьи

В среду, 11 января, около 17:30 в доме на ул. Революционной с. Шигоны был обнаружен труп 55-летней женщины с колотой раной на шее.

Потерпевшая, ранее судимая за кражи, не имеющая постоянного места жительства и работы, временно проживала по этому адресу у 54-летней Галины Б.

По версии полиции, хозяйка дома, которая также нигде не работает, во время распития спиртного поссорилась с гостьей и ударила ее ножом.