В Самаре задержали подозреваемого в убийстве в кафе "Старый замок"

Самарские следователи задержали подозреваемого в убийстве в кафе "Старый замок", которое произошло в ночь с 7 на 8 января.

Напомним, заведение располагается в Кировском районе. Около 1:30 8 января там погиб 38-летний Рустам И. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство".

"Нам удалось задержать подозреваемого — 36-летнего местного жителя, — сообщили 12 января в региональном Следственном комитете. — Во время допроса в качестве подозреваемого он дал признательные показания".

На сегодня известно, что погибший был в кафе с друзьями, в какой-то момент завязалась ссора с компанией, сидевшей за соседним столиком. Произошла она из-за курения: "соседи" потерпевшего курили и не обращали внимания на замечания со стороны руководства кафе. Тогда в дело вмешался Рустам и его друзья. Конфликт между мужчинами перерос в драку, во время которой один из них получил ножевое ранение.

Расследование уголовного дела продолжается.