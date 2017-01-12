В Самаре задержали подозреваемого в убийстве в кафе "Старый замок"

Самарские следователи задержали подозреваемого в убийстве в кафе "Старый замок", которое произошло в ночь с 7 на 8 января.
Напомним, заведение располагается в Кировском районе. Около 1:30 8 января там погиб 38-летний Рустам И. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство".
"Нам удалось задержать подозреваемого — 36-летнего местного жителя, — сообщили 12 января в региональном Следственном комитете. — Во время допроса в качестве подозреваемого он дал признательные показания".
На сегодня известно, что погибший был в кафе с друзьями, в какой-то момент завязалась ссора с компанией, сидевшей за соседним столиком. Произошла она из-за курения: "соседи" потерпевшего курили и не обращали внимания на замечания со стороны руководства кафе. Тогда в дело вмешался Рустам и его друзья. Конфликт между мужчинами перерос в драку, во время которой один из них получил ножевое ранение.
Расследование уголовного дела продолжается.
Последние комментарии
Контроль везде необходим.
Ловить надо реальных наркоторговцев, а не больных наркоманов с дозой в пакетике
Угодовник плюс мигрант. Сладкая парочка.
Всё верно сказано! Даже в 90-х г.г. такого не припомнится (хотя были исключения в Тольятти, но это отдельная "тема"). Видимо что-то меняется в обществе, притом в не лучшую сторону
46 000000 украл у людей, а ему всего 1,5 дали! ? Судья, вы что совсем не судья?