Убийство экс-полицейского в самарском кафе попало на видео

В распоряжении портала Волга Ньюс оказались кадры с камер, зафиксировавших драку в самарском кафе "Старый замок", в которой был убит бывший полицейский 38-летний Рустам Иваев.

Напомним, преступление было совершено в ночь с 7 на 8 января. По предварительным данным, погибший и его брат отдыхали в кафе с супругами. На другом конце зала, в отдельной кабинке выпивала компания молодых людей — трое мужчин-армян и русская девушка. Кто-то из этой компании закури, а затем проигнорировал замечание персонала заведения, после чего к ним подошел Иваев.

Конфликт из-за курения перерос в жестокую драку, в которой в дело шли оказавшиеся под рукой предметы — посуда, бутылки, а потом и нож. Трем охранникам не удалось разнять дерущихся.

Рустам Иваев получил ножевые ранения шеи и живота. Пока ехала скорая, он скончался. Его брат попал в больницу.

Преступление расследуют сразу два ведомства. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье убийство, по которому проходит подозреваемым один из оппонентов Иваева. Второе дело — о нанесении телесных повреждений — ведет полиция.

В четверг, 12 января, стало известно, что подозреваемый в убийстве был задержан. Во время допроса 36-летний мужчина дал признательные показания.

Задержаны ли подозреваемые по второму делу выяснить не удалось. Не ясно и каким ножом были нанесены смертельные удары — тем, что был на столе или принесенным. Судя по обещанию руководства заведения установить металлодетекторы, гости орудовали личным, а значит, вероятно, имели отношение к криминальному миру.