Брат погибшего в кафе: "Нас избивали и охранники заведения"

Руслан Иваев, брат убитого в самарском кафе "Старый замок" экс-сотрудника полиции Рустама Иваева, не согласен с версией преступления, которую излагают сотрудники заведения. По его словам, в драке участвовали и охранники кафе, принявшие сторону оппонентов Иваевых.

Напомним, конфликт произошел в ночь с 7 на 8 января. Рустам Иваев, отдыхавший с братом и их женами, сделал замечание компании, курившей в заведении и не реагировавшей на замечания персонала.

Сотрудники кафе утверждали, что сами бы разобрались в ситуации, а также ссылались на то, что курившие находились далеко от Иваевых и "дым до них не доходил". Также они говорили, что охранники пытались разнять дерущихся.

Однако Руслан Иваев излагает другую версию событий.

"В кабинке сидела компания из четырех молодых людей, с ними была девушка. Потом двое из них встали, оперлись на двери калитки и начали курить в зал. Мой брат подошел к ним и сделал замечание, в этот момент я стоял за его спиной, - рассказывает Руслан. - К нам подошли охранники и в грубой форме попросили сесть на место, пояснив, что в кабинке находятся их знакомые, их гости - люди "очень известные". После того как брат повернулся к охраннику, из кабинки последовал удар кулаком".

"После этого в драку ввязалась охрана. Охранник в серой кофте начал бить моего брата. Я попытался их разнять, но в этот момент сзади меня схватили еще двое. Нас с Рустамом били семь человек: трое охранников и четыре гостя. Причем двое гостей-армян продолжали курить даже в момент драки. Все это хорошо видно на записи камер видеонаблюдения", - продолжает рассказывать потерпевший.

По его словам, охранники и гости били всем, что попадалось под руку: тарелками, осколками от посуды, причем целились в область головы и шеи.

"Меня ударили бутылкой по голове, после чего глаза начали заплывать кровью. Я посмотрел в сторону брата и увидел, как гость наносит ему резкий удар в живот. Скорее всего, в его руках был принесенный с собой нож, потому что обычным кухонным прибором такую глубокую рану сделать невозможно. После этого все участники драки скрылись", - вспоминает Руслан Иваев.

Все, что происходило дальше, он помнит с трудом: от полученных травм мужчина несколько раз терял сознание и очнулся в больнице им. Середавина.

Сейчас Руслан ждет заключения медицинской экспертизы, которая должна определить степень тяжести побоев.

"Знаю, что пока задержан один человек, и не понимаю, почему остались безнаказанными остальные, в том числе и сотрудники заведения. Я потерял очень близкого человека, - и Руслан показывает удостоверения погибшего брата. - Рустам проходил срочную службу в спецназе внутренних войск, после армии служил в ОМОНе, ездил в горячие точки и был награжден орденом как ветеран боевых действий. Бывших офицеров не бывает. Брат всегда был за справедливость и стоял на защите слабых".