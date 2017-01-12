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Строительство Строительство и недвижимость

"С.И.Т.И.": испытание на прочность закаляет

САМАРА.12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сказать, что уходящий год выдался для ООО "С.И.Т.И." сложным - значит ничего не сказать. С того момента, как четыре года назад компанию возглавил Сергей Рейнюк, она взяла высокий старт и, к удивлению не только участников рынка, но и сторонних наблюдателей, продолжает стремительно развиваться, наращивая мощности. Штат компании уже составляет около 300 сотрудников и постоянно растет.

Фото: фото предоставлено ООО «С.И.Т.И.»

Стремительные темпы

Появление новичка на торгах по выбору генподрядчика на строительство крупных объектов три года назад вызывало удивление и недоверие конкурентов, которые ставили под сомнение не только опыт компании в проведении дорожно-строительных работ, но и возможности исполнить условия контракта. Однако жизнь показала, что "С.И.Т.И." - ответственный подрядчик, который дорожит своей репутацией.
За три года компания заключила 17 государственных и три муниципальных контракта. И если в строительстве и сдаче в эксплуатацию Инновационного центра "Технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" в Тольятти и тренировочного ледового комплекса с заглубленным паркингом на ул. Советской Армии в Самаре "МТЛ Арена" "С.И.Т.И." участвовала в качестве субподрядчика, набираясь опыта, то 5-й пусковой комплекс станции "Алабинская" первой очереди метрополитена в Самаре компания сдавала уже как генподрядчик. В 2016 году сдан жилой квартал из семи пятиэтажных домов в Южном городе. В рамках программы по подготовке к чемпионату мира по футболу завершены строительно-монтажные работы по возведению инженерных сетей на площадке стадиона "Самара-Арена". Построен физкультурно-спортивный комплекс в Промышленном районе Самары.
Огромная работа проделана в сфере дорожного строительства. Большая часть госконтрактов на реконструкцию и строительство федеральных дорог уже выполнена. В 2015 году сданы после ремонта участки федеральной трассы М-5, получившие высокую оценку губернатора.
Сегодня на счету строительной компании - уже 16 выполненных государственных и муниципальных контрактов. Чтобы работать в таком темпе, специалисты компании днюют и ночуют на стройплощадках.

Спрессованное время

Всего год понадобился ООО "С.И.Т.И.", чтобы, нарастив потенциал, увеличив собственные ресурсы, уверенно перейти из разряда субъекта малого предпринимательства в число крупнейших налогоплательщиков Самарской области. Только за 2014-2015 годы в областной бюджет было уплачено порядка 100 миллионов рублей налогов и сборов.

Сейчас компания располагает всеми необходимыми ресурсами для работы на крупных строительных объектах. Для выполнения работ по строительству дорог налажено производство асфальта на собственном асфальтобетонном заводе в п. Курумоч, включающем установку по производству битумной эмульсии, собственную лабораторию, геолого-геодезическую службу. В активах компании порядка 100 единиц специализированной техники. Словом - никаких чудесных превращений: трезвый расчет, профессиональная команда, строгая производственная дисциплина.

Людей в команду потомственный строитель Рейнюк отбирал отнюдь не по принципу личной преданности. Да, костяк составили люди, с которыми он был знаком лично, которым доверял. Но их было меньше десятка. И это уже они привели в компанию "мозги" и "руки" - тех, кто имеет опыт инженерно-технического проектирования, владеет современными технологиями строительства зданий, сооружений, дорог.

Сергей Рейнюк и сегодня главной своей задачей считает обеспечение условий для выполнения контракта. Именно поэтому он каждый день бывает на строящихся объектах и лично участвует в решении возникающих вопросов. Не потому, что не доверяет своим управленцам. Его личное присутствие - гарант исполнения принятых решений. Это значит, что сроки сдачи объектов будут выдержаны.

В предложенных обстоятельствах

С середины этого года в компании идут проверки, связанные с исполнением контракта на выполнение строительно-монтажных работ по берегоукреплению Саратовского водохранилища у села Рождествено. Проектная документация устанавливает требования к характеристикам и объему сортированного камня для устройства банкета. Однако в ней не содержится требований, чтобы закладываемая в основание банкета горная масса имела те же характеристики по прочности и морозостойкости, что и бутовый камень. Проверяющие организации пока не нашли повода для предъявления претензий компании. Но деятельность "С.И.Т.И." уже серьезно осложнена: поставщики и подрядчики не хотят работать с ними без предоплаты, банки отказывают в кредитах, пошли задержки с выплатой зарплаты. И тем не менее компания продолжает работать.

 

С.Е. Рейнюк, директор ООО "С.И.Т.И.":
- Мы готовы предоставить любую информацию, касающуюся деятельности компании и подтверждающую как качество работ, так и целесообразность расходования средств по государственным контрактам. Нам скрывать нечего, мы работаем честно и открыты для общения. Мы и дальше намерены выполнять принятые на себя обязательства перед заказчиком, прилагая максимум усилий для сдачи объектов в срок.

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Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 12 декабря 2016 10:27 Группа "Виктор и Ко" добилась регистрации пристроя к ТЦ "МегаСити"

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Видно откуда ушки растут.

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Надеюсь не высотки в духе Баранникова?

SM TV 08 декабря 2016 20:41 Утвердили планировку территории тренировочной площадки к ЧМ в районе "Русской охоты"

Лучше бы в крупном поселке расположенном построили бы. Было бы правильно !

Kudeyr Babaikin 19 февраля 2016 20:17 Новостройка на ул. Советской Армии в Самаре оказалась в зоне опасного излучения от телебашни

Я так и не понял сколько этажей хотят снести?от5 до 14 или 5,14

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