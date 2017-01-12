На стадионе "Самара Арена" установили семь купольных консолей

На стадионе "Самара Арена" установлено семь купольных консолей.

Об этом рассказал 12 января зампредседателя правительства — министр строительства Самарской области Александр Баландин в ходе визита на площадку возводимого объекта, где состоялась церемония награждения специалистов, которая строят стадион.

По словам министра, бетонные работы выполнены более чем на 80%. По монтажу металлоконструкций есть небольшое отставание.

"Планируется, что к маю оно будет ликвидировано, и мы войдем в четкий график строительства стадиона, — отметил Александр Баландин. — Холода не мешают, потому что мы готовы к ним, сейчас подключаем все корпуса нашего строящегося стадиона к отоплению и применяем современные технологии, которые не дают больших помех".

В частности, на стадионе продолжается монтаж временных поддерживающих и основных металлоконструкций: пирамидальных опор, блоков консолей, прогонов, оттяжек, блоков хребтовых ферм. Семь из 32 консолей купола смонтированы, еще четыре — в работе.

Заслуженный артист области, депутат Самарской губернской думы и самарский посол города-организатора Самара чемпионата мира по футболу FIFA 2018ТМ Сергей Войтенко рассказал, что впервые побывал на строящемся стадионе.

"Строительство ведется активно — первый этаж остеклили и консоли для крыши возвели, — подчеркнул Войтенко. — Я думаю, что к декабрю 2017 года будет все сдано и все будет в порядке. Внешне наш стадион очень красивый. Осталось не так много до старта игр — почти полтора года. За это время мы должны привести город в порядок. Я очень рад, что именно в Самаре будут проходить матчи ЧМ-2018. Как коренного жителя Самары, меня радует, что инфраструктура в городе, в том числе дорожная и транспортная, улучшается, и к 2018 году, я уверен, что наш город превратится в город-сад и здесь будет очень комфортно нашим гостям, спортсменам, командам".

Александр Баландин поздравил с наступившим Новым годом и наградил строителей от лица губернатора Самарской области Николая Меркушкина и правительства региона.

"Я уверен, что при консолидации усилий всех уровней власти, тех, кто имеет непосредственное отношение к строительству стадиона, у нас все получится. История, которую вы сегодня творите, является не только историей Российской Федерации и Самарской губернии, в частности, а поистине мировой", — подчеркнул министр.

За значительный вклад в строительство стадиона "Самара Арена" к чемпионату мира по футболу 2018 г. благодарностью губернатора Самарской области награжден заместитель генерального директора по капитальному строительству ПСО "Казань" Сергей Пономарев.

Благодарственные письма министерства строительства Самарской области получили специалисты ООО СК "Татдорстрой": заместитель главного инженера Андрей Артеменко, старший производитель работ Раиль Сагитов и ведущий специалист отдела геодезии Сергей Семихвостов.

"Мы благодарны за то, что нас сегодня чествовали как главных строителей стадиона. Мы хотим сказать спасибо губернатору за это мероприятие: оно своевременно и знаменательно, — отметил Сергей Пономарев. — Сейчас в нашем коллективе более 1,5 тыс. человек, работают слаженно. В скором времени количество строителей на объекте значительно увеличится".