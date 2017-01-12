Появилась визуализация проекта строительства агропарка рядом со стадионом "Самара Арена".

Стало известно, как будет выглядеть агропарк около стадиона "Самара Арена"

Согласно проекту, торговая часть комплекса будет состоять из овощехранилища, рынка, холодного и теплого складов и производственного цеха.

Торговую часть планируют возвести двухэтажной, она займет в общей сложности более 26 тыс. кв. метров.

Также планируется возведение четырехэтажной офисной части общей площадью более 3,2 тыс. кв. метров.

Овощехранилище и складские помещения займут более 36 тыс. кв. м, кроссбоксы - 4,6 тыс. кв. метров.

Напомним, строительством агропромышленного парка "Самара" в границах Московского, Волжского шоссе и улицы Дальней занимается ООО "Агропромышленный парк "Самара" (ГК "ВИД").

Предполагаемая площадь застройки - 10,5 га. В его составе - производственно-складской комплекс, зона розничной и мелкооптовой торговли, административный корпус, трамвайная станция.

Объем инвестиций, необходимый для строительства агропарка, должен составить около 1 млрд руб., это позволит создать 70 новых рабочих мест.

Проект планируется реализовать в два этапа: до февраля 2018 г. собираются закончить строительство первой очереди (26,7 тыс. кв. м) и сдать ее в эксплуатацию.

Вторая очередь (10 тыс. кв. м) должна быть возведена в период с августа 2018 г. по ноябрь 2019 года.

Напомним, о необходимости строительства агропарка заявил в конце 2014 г. губернатор Николай Меркушкин.

"Там продукты будут проходить обработку, приводиться в товарный вид и храниться. Это в старом понимании овощная база, но на другой основе: здесь будут мойки, холодильники, камеры хранения с необходимым температурным режимом. Агропарк будет заключать договоры с сетями, и отсюда овощи поедут на прилавки", - пояснил тогда глава региона.