Двигатель третьей ступени "Союза-У" для "Прогресса МС-05" будет заменен

После аварии предыдущего корабля двигатель третьей ступени последней ракеты-носителя "Союз-У", которой предстоит вывести на орбиту следующий космический грузовик "Прогресс МС-05", будет заменен, сообщает interfax.ru со ссылкой на источник на Байконуре.
"Третья ступень ракеты-носителя будет доставлена на завод-изготовитель в Самару, где произведут замену двигателя", - сказал источник.
Он сообщил, что данное решение было принято по результатам расследования аварии предыдущего космического "грузовика" "Прогресс МС-04" в декабре.
Как ожидается, "Прогресс МС-05" отправится к МКС в феврале.
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"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?
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Александр, Спасибо за комментарий, исправляем допущенную неточность: упомянутые сотрудники "Разумных решений" тогда работали в Magenta Technology (London, UK), являясь со-учредителями, директорами и главными разработчиками этой компании, которой и принадлежал продукт до момента его передачи в компанию такси. В решении поставленной задачи была применена первая технология адаптивного планирования, которая была представлена в патенте авторов (http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=03067432A1&KC=A1&FT=D), позволившая до 4 раз перепланировать машину в ходе доезда до клиента, и в этом была главная суть проекта, обеспечившая полученные результаты.
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