Двигатель третьей ступени "Союза-У" для "Прогресса МС-05" будет заменен

После аварии предыдущего корабля двигатель третьей ступени последней ракеты-носителя "Союз-У", которой предстоит вывести на орбиту следующий космический грузовик "Прогресс МС-05", будет заменен, сообщает interfax.ru со ссылкой на источник на Байконуре.

"Третья ступень ракеты-носителя будет доставлена на завод-изготовитель в Самару, где произведут замену двигателя", - сказал источник.

Он сообщил, что данное решение было принято по результатам расследования аварии предыдущего космического "грузовика" "Прогресс МС-04" в декабре.

Как ожидается, "Прогресс МС-05" отправится к МКС в феврале.