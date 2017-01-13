На реставрацию дореволюционного дома на Вилоновской/Галактионовской потратят 28 млн рублей

ОАО "Корпорация развития области" ищет подрядчика, который займется выполнением первоочередных (противоаварийных) мероприятий по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия, расположенного в Самаре на ул. Вилоновской, 24/ ул. Галактионовской, 102.

Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Начальная максимальная стоимость контракта составляет почти 28 млн рублей.

Напомним, объект культурного наследия регионального значения, расположенный на пересечении улиц Вилоновской и Галактионовской в Самаре, должны реставрировать к чемпионату мира по футболу-2018.

"Здание расположено в непосредственной близости от фан-зоны ЧМ-2018. Необходимо обеспечить сохранность объекта культурного наследия - текущее состояние здания требует проведения ремонтных и реставрационных работ в соответствии с законодательством", - прокомментировали в Корпорации развития СО.

Проект предусматривает восстановление архитектурного облика здания с воссозданием утраченных деталей. При этом пристрой к зданию и примыкающие к нему кирпичные гаражи должны быть снесены. Для компенсации недостатка полезной площади на месте старого пристроя возведут новый.

Объект культурного наследия предполагается приспособить для современного использования и вовлечь в хозяйственный оборот (в том числе под административно-офисные функции с возможностью размещения в здании офиса корпорации).

Кроме того, в здании предусмотрено размещение объектов социальной направленности - в частности, рассматривается возможность открытия там художественной и (или) хореографической студии.

Подрядчика должны определить 31 января.