На реставрацию дореволюционного дома на Вилоновской/Галактионовской потратят 28 млн рублей

ОАО "Корпорация развития области" ищет подрядчика, который займется выполнением первоочередных (противоаварийных) мероприятий по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия, расположенного в Самаре на ул. Вилоновской, 24/ ул. Галактионовской, 102.
Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Начальная максимальная стоимость контракта составляет почти 28 млн рублей.
Напомним, объект культурного наследия регионального значения, расположенный на пересечении улиц Вилоновской и Галактионовской в Самаре, должны реставрировать к чемпионату мира по футболу-2018.
"Здание расположено в непосредственной близости от фан-зоны ЧМ-2018. Необходимо обеспечить сохранность объекта культурного наследия - текущее состояние здания требует проведения ремонтных и реставрационных работ в соответствии с законодательством", - прокомментировали в Корпорации развития СО.
Проект предусматривает восстановление архитектурного облика здания с воссозданием утраченных деталей. При этом пристрой к зданию и примыкающие к нему кирпичные гаражи должны быть снесены. Для компенсации недостатка полезной площади на месте старого пристроя возведут новый.
Объект культурного наследия предполагается приспособить для современного использования и вовлечь в хозяйственный оборот (в том числе под административно-офисные функции с возможностью размещения в здании офиса корпорации).
Кроме того, в здании предусмотрено размещение объектов социальной направленности - в частности, рассматривается возможность открытия там художественной и (или) хореографической студии.
Подрядчика должны определить 31 января.
Последние комментарии
Врут и не краснеют Ваше СИТИ, жилой комплекс в Южном городе из 7 домов не сдан и не известно когда это будет, так как там куча недочетов и комиссия его не принимает
Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.
Слабый надзор-отсюда и последствия. То некрополь под развлекаловку, то....Печалька(
Видно откуда ушки растут.
Надеюсь не высотки в духе Баранникова?