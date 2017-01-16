В Сызрани планируется строительство элеватора, который будет экспортировать самарское зерно в Иран

В Сызрани планируется строительство элеватора, который будет специализироваться на транзите зерна по Волге в Иран, пишет "Самарское обозрение".
О возможном появлении в регионе нового элеватора изданию сообщили несколько источников на самарском АПК-рынке. В администрации городского округа Сызрань пояснили, что инициатором проекта выступило региональное министерство промышленности и технологий.
Получить информацию о новом элеваторе в ведомстве Сергея Безрукова не удалось - ответа на запрос редакции от областного минпрома не поступило. "Мы подготовили пакет документов для инвесторов, которые интересовались этой темой. Пока окончательных решений по проекту не принято, только рассматривается возможность его реализации. Все, что зависит от муниципального образования, мы готовы сделать", - рассказала руководитель управления по информационно-аналитической работе и связям с общественностью администрации Сызрани Ирина Кадышева.
Проект подразумевает строительство нового элеватора, через который область будет поставлять зерно на экспорт в Иран. "Этот проект еще не оформлен в какое-то соглашение. Я думаю, что это произойдет в январе. Пока есть площадка, есть арендный договор и переговорный процесс со стратегическим инвестором. Предположительно, зерно через элеватор будет экспортироваться в Иран", - поясняет источник, знакомый с ситуацией.
Кто именно выступит инвестором проекта, участники процесса раскрывать не стали. По их словам, переговоры ведутся с неким крупным московским агрохолдингом. Не исключено, что этим инвестором может оказаться ООО "Наше дело", купившее в сентябре контрольный пакет акций ПАО "Октябрьская хлебная база".
Генеральный директор компании "Наше дело" Юрий Овсянников отказался общаться с изданием. По информации источника, в проекте участвует ПАО "Московская биржа".
Последние комментарии
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.
А цена какая будет?
И что дальше?
Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.
Раз уж «Балтика» прогнулась, то для меньших брендов уж точно ничего хорошего это не предвещает. Да и небольшие личные пивоварни такими темпами либо перейдут под нелегальные, либо будут закупать эти стеклянные бутылки втридорога, откуда у них будет свое производство стекла? Товар как был пивом, так и остался тем же самым пивом, правда, теперь дороже. Эдак на половину стоимости. Но это еще не все. Как уже отметили в статье, в глубинке у нас, скорее всего, начнет процветать бизнес «дешевого пойла», самогончики там всякие и другие алкогольные напитки с относительно большим градусом. Так и заменим пиво, которое как бы депутаты не хотели, но производится под контролем качества, по стандартам, на какую-то левую муть. Отличная вообще идея – начать переписывать правила для работающего бизнеса в не самое легкое время. Вместо того чтобы поощрять рынки, которые поддерживают регионы (и другие отрасли), у нас, наоборот, ради каких-то идеологических принципов, только хуже делают. Вот кому эти идеологии нужны будут, когда люди работу потеряют, или станут получать меньше? Все это усугубляется тем фактом, что вся эта идеология держится на каких-то неведанных источниках и прочей ерунде, а полноценные исследования, которые уже не раз проводились, наоборот проигнорированы. Как и текущие ГОСТы и стандарты качества, которые непонятно зачем вообще выдавались, раз не отвечают требованиям депутатов. Переписывание истории, товарищи.