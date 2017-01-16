В Сызрани планируется строительство элеватора, который будет экспортировать самарское зерно в Иран

В Сызрани планируется строительство элеватора, который будет специализироваться на транзите зерна по Волге в Иран, пишет "Самарское обозрение".

О возможном появлении в регионе нового элеватора изданию сообщили несколько источников на самарском АПК-рынке. В администрации городского округа Сызрань пояснили, что инициатором проекта выступило региональное министерство промышленности и технологий.

Получить информацию о новом элеваторе в ведомстве Сергея Безрукова не удалось - ответа на запрос редакции от областного минпрома не поступило. "Мы подготовили пакет документов для инвесторов, которые интересовались этой темой. Пока окончательных решений по проекту не принято, только рассматривается возможность его реализации. Все, что зависит от муниципального образования, мы готовы сделать", - рассказала руководитель управления по информационно-аналитической работе и связям с общественностью администрации Сызрани Ирина Кадышева.

Проект подразумевает строительство нового элеватора, через который область будет поставлять зерно на экспорт в Иран. "Этот проект еще не оформлен в какое-то соглашение. Я думаю, что это произойдет в январе. Пока есть площадка, есть арендный договор и переговорный процесс со стратегическим инвестором. Предположительно, зерно через элеватор будет экспортироваться в Иран", - поясняет источник, знакомый с ситуацией.

Кто именно выступит инвестором проекта, участники процесса раскрывать не стали. По их словам, переговоры ведутся с неким крупным московским агрохолдингом. Не исключено, что этим инвестором может оказаться ООО "Наше дело", купившее в сентябре контрольный пакет акций ПАО "Октябрьская хлебная база".

Генеральный директор компании "Наше дело" Юрий Овсянников отказался общаться с изданием. По информации источника, в проекте участвует ПАО "Московская биржа".