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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Сельхозпроизводители из 20 регионов РФ соберутся на всероссийском семинаре в Самаре

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На базе предприятия по производству сельхозтехники ООО "Пегас-Агро" (пгт. Стройкерамика, промзона) 17 января пройдет всероссийский семинар-совещание "Современные отечественные комплексы по внесению минеральных и органических удобрений, средств защиты растений в мероприятиях весенних полевых работ в 2017 году".

Об этом сообщил сайт областного минсельхоза.

Решение о проведении семинара-совещания именно в Самарской области было принято Минсельхозом России после ознакомления с работой самарских предприятий - производителей сельскохозяйственной техники директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений федерального аграрного ведомства Петра Чекмарева в рамках визита в Самарский регион в декабре прошлого года.

В семинаре примут участие заместитель директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ Евгений Купреев, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области - руководитель департамента растениеводства, технической политики и мелиорации Сергей Ершов, представители профильных органов исполнительной власти регионов субъектов Российской Федерации, представители агрохимических служб, руководители филиалов ФГБУ "Россельхозцентр", сельхозтоваропроизводители, предствители отраслевых союзов, ассоциаций и изданий из более чем 20 регионов России.

В рамках мероприятия пройдет экскурсия по предприятию, демонстрация производимой сельскохозяйственной техники, а также тест-драйв новой модели самоходного опрыскивателя-разбрасывателя "Туман-2".

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