ООО "Самарский Стройфарфор" получил народное признание

Крупнейшее предприятие Волжского района стало одним из победителей в престижной областной общественной акции "Народное признание".

13 января в Самарском академическом театре оперы и балета состоялось награждение лауреатов областной общественной акции "Народное признание" 2016 года. Уже девятый год лучшие предприятия, организации и жители Самарской области получают награды за особые заслуги как на профессиональном, так и на общественном поприще. При этом номинантов выдвигают инициативные группы, а голосуют за них жители губернии с помощью сети Интернет, на пунктах голосования в муниципалитетах и по почте. В результате победителями становятся лучшие из лучших, те, чья деятельность на благо региона известна буквально каждому жителю Самарской области. В самой, наверное, престижной номинации — "Единство и успех" — одним из победителей стало ООО "САМАРСКИЙ СТРОЙФАРФОР". В этом году оно впервые приняло участие в общественной акции. В число номинантов акции его выдвинула администрация Волжского района. Как призналась начальник аппарата администрации района Ирина Мясникова, это решение было связано с той, без преувеличения, огромной ролью, которую играет предприятие в жизни муниципалитета. "САМАРСКИЙ СТРОЙФАРФОР" - крупнейшее предприятие нашего района, - говорит она. — В прошлом году ему исполнилось 75 лет. Руководство предприятия большое внимание уделяет развитию инфраструктуры поселка Стройкерамика. С его помощью в поселке ремонтировались школа, детский сад, Дом культуры. Огромная поддержка оказывается развитию спорта. С большой заботой предприятие относится к ветеранам и талантливой молодежи. Учитывая заслуги предприятия, было принято решение выдвинуть его для участия в престижной общественной акции".

ООО "САМАРСКИЙ СТРОЙФАРФОР" - одно из самых успешных предприятий строительного сектора. В год оно производит около 5 млн квадратных метров керамогранитной плитки, а также более 1,6 млн единиц сантехники. Трудно переоценить вклад предприятия в развитие строительной отрасли Самарской области. Символично, что о победе ООО "САМАРСКИЙ СТРОЙФАРФОР" со сцены объявила известная актриса Раиса Рязанова, которая сыграла строителя Тосю в фильме "Москва слезам не верит"

Заслуженную награду генеральному директору Павлу Мисюле вручил лично губернатор Николай Меркушкин, который выразил уверенность, что завод и дальше будет успешно развиваться. "САМАРСКИЙ СТРОЙФАРФОР" знают не только в нашей области, но и во всей стране", - подчеркнул губернатор.

Павел Мисюля поблагодарил всех жителей Самарской области, которые отдали свои голоса за ООО "САМАРСКИЙ СТРОЙФАРФОР". "Наша продукция продается во всех уголках губернии, во многих регионах России, - поделился Павел Алексеевич. — И, конечно, если бы наши потребители не были бы довольны качеством, они бы не отдали нам свои голоса. Мы очень благодарны им и обещаем, что не разочаруем их и в дальнейшем. Наша цель — стать лучшим заводом по производству сантехники во всем мире!".