Банк "Приоритет" требует банкротства бывшего акционера Виктора Развеева

ОАО Банк "Приоритет" 16 января обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском о банкротстве экс-президента ФК "Крылья Советов" и бывшего акционера банка Виктора Развеева.
Напомним, Развеев, его супруга и их дети контролировали более 40% ОАО "Банк "Приоритет". В 2014 году в кредитном учреждении разгорелся громкий конфликт, которому предшествовало желание Виктора Развеева выйти из числа совладельцев.
Эти события повлекли массовый отток средств клиентов, итогом чего стал отзыв лицензии у "Приоритета".
В конце октября 2016 г. комитет кредиторов предложил конкурсному управляющему банка - Агентству по страхованию вкладов (АСВ) - обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным Виктора Развеева, являющегося должником ОАО "Банк "Приоритет".
Развеев опередил банк, подав иск о своей несостоятельности в конце декабря прошлого года. Однако суд оставил это заявление без движения из-за неуплаты госпошлины.
Последние комментарии
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.
предчувствует отзыв лицензии (в понедельник Пробизнесбанк лишат лицензии), а потом работу не найти с черной меткой.