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На жилищное строительство в Самарской области за три года направят 144 млрд рублей Компания Михаила Калмыкова сохранила за собой площадку под ЖК "На Фадеева" Самарцы обсудили застройку "Пяти кварталов" в исторической части города На территории бывшего ЗИМа построят школу на 1500 мест за 900 млн рублей Мэрия Тольятти планирует увеличить арендную плату для строителей

Строительство Строительство и недвижимость

Компания Михаила Калмыкова сохранила за собой площадку под ЖК "На Фадеева"

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Монолит" успешно оспорило решение арбитражного суда Самарской области об истребовании земельного участка за самарской поликлиникой №15.

Фото: ФОТО АВТОРА

Напомним, на ул. Фадеева между зданием районного суда и поликлиникой №15 ООО "Монолит", по данным системы "СПАРК-Интерфакс", аффилированное самарскому бизнесмену Михаилу Калмыкову, планировало строительство двух 17-этажных жилых зданий.

Самарцы, проживающие в близлежащих домах, таким поворотом событий остались недовольны: в 2015 году они проводили пикеты и акции протеста против точечной застройки. Городские власти инициировали судебное разбирательство с Михаилом Калмыковым для расторжения договора купли-продажи участка и на его возврат первоначальному собственнику.

Летом 2016 года суд занял позицию мэрии и постановил вернуть землю в собственность города. Однако 17 января апелляция отменила это решение, поскольку сделка купли-продажи не была оспорена.

"Монолит" приобрел две площадки в 2014 году за 5,3 млн руб., не имея преимущественного права выкупа. Затем компания объединила их. По данным кадастровой карты, кадастровая стоимость образованного участка площадью 4,3 тыс. кв. м превышает 43,8 млн рублей.

Тем временем на площадке, огороженной металлическим забором, не ведутся работы, территория и въезд на нее занесены снегом. Между тем в проектной декларации указан срок сдачи объекта - первый квартал 2017 года. Стоимость строительства заявлена в 454,2 млн рублей.

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