Компания Михаила Калмыкова сохранила за собой площадку под ЖК "На Фадеева"

ООО "Монолит" успешно оспорило решение арбитражного суда Самарской области об истребовании земельного участка за самарской поликлиникой №15.

Напомним, на ул. Фадеева между зданием районного суда и поликлиникой №15 ООО "Монолит", по данным системы "СПАРК-Интерфакс", аффилированное самарскому бизнесмену Михаилу Калмыкову, планировало строительство двух 17-этажных жилых зданий.

Самарцы, проживающие в близлежащих домах, таким поворотом событий остались недовольны: в 2015 году они проводили пикеты и акции протеста против точечной застройки. Городские власти инициировали судебное разбирательство с Михаилом Калмыковым для расторжения договора купли-продажи участка и на его возврат первоначальному собственнику.

Летом 2016 года суд занял позицию мэрии и постановил вернуть землю в собственность города. Однако 17 января апелляция отменила это решение, поскольку сделка купли-продажи не была оспорена.

"Монолит" приобрел две площадки в 2014 году за 5,3 млн руб., не имея преимущественного права выкупа. Затем компания объединила их. По данным кадастровой карты, кадастровая стоимость образованного участка площадью 4,3 тыс. кв. м превышает 43,8 млн рублей.

Тем временем на площадке, огороженной металлическим забором, не ведутся работы, территория и въезд на нее занесены снегом. Между тем в проектной декларации указан срок сдачи объекта - первый квартал 2017 года. Стоимость строительства заявлена в 454,2 млн рублей.